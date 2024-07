Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το σημερινό βίντεο είναι μία υπενθύμιση πως όταν μιλάνε τα νεύρα, η λογική πάει περίπατο και το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ το αναμενόμενο.

Το σκηνικό έλαβε χώρα στην Αμερική, την 4η Ιούλιου που είναι και η μεγάλη γιορτή της ανεξαρτησίας των Η.Π.Α. Το σεντάν οδηγεί μία γυναίκα η οποία όπως η ίδια υποστηρίζει, έχει στα πίσω καθίσματα των 82χρονο πατέρα της ενώ ο καβγάς γίνεται με τον οδηγός ενός SUV ο οποίος τραβάει και το βίντεο.

“Έχω έναν 82χρονο άνδρα στο αυτοκίνητο και εσείς… στρίβετε απότομα και στριφογυρίζετε» ακούγεται να λέει η γυναίκα οδηγός με ένταση. Μετά από λίγο βγαίνει από το όχημα της γεμάτη οργή και εκτοξεύοντας βρισιές απέναντι στον άλλο οδηγό ο οποίος παραμένει ψύχραιμος, μαγνητοσκοπεί και την κατηγορεί πως είναι μεθυσμένη και δεν σκέφτεται λογικά.

Πάνω στα νεύρα της όμως βγαίνοντας από το αυτοκίνητο δεν τράβηξε χειρόφρενο και το όχημα άρχισε να κυλά μπροστά. Το αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τρέξει πίσω για να το προλάβει πριν χτυπήσει το μπροστινό, αλλά αντίθετα δεν τα καταφέρνει και στριμώχνεται στην ανοικτή πόρτα. Ευτυχώς, δεν φαίνεται ότι το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καθώς το επόμενο στιγμιότυπο τη δείχνει καλά.

NEW: A road-rage incident captured on video shows a woman step out of her car to berate a man she says was swerving on the road, only to forget to engage the brake, as her car rolls down the street.

The karma of all karmas. 🤦🏻‍♂️

“What are you tweaking about?” the man asks as the… pic.twitter.com/qMmtN7IvRE

— Dutch Burke (@DutchBurke) July 9, 2024