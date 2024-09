Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται στο Σεντ Τζο του Τέξας μια εκδήλωση που ονομάζεται Rednecks with Paychecks. Φέτος, ένας άντρας που αναγνωρίστηκε ως Jonathan Earl Reid, φέρεται να οδήγησε το υπερβολικά υπερυψωμένο Pick-up του πάνω σε ανθρώπους και οχήματα, μετά από διαπληκτισμό.

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου. Βίντεο από τη σκηνή φαίνεται να δείχνει τον Reid να διαπληκτίζεται με άλλους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση. Κάποια άτομα πετούν κουτάκια μπύρας, προς το μέρος του αλλά και στο τερατώδες Ram του. Η απάντηση του ίδιου σκόρπισε τον πανικό.



Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, ο Reid ενεπλάκη σε καβγά αφού φέρεται να χτύπησε ένα UTV με το Pick-up του. Πλάνα από την εκδήλωση τον δείχνουν μετά τον διαπληκτισμό να βάζει μπροστά το όχημα, να κάνει όπισθεν και στη συνέχεια οδηγεί προς τους θεατές και πάνω από σταθμευμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός Jeep Cherokee.

A multi-day off-road festival on the northern edge of Texas was terrorized on Friday night by a man in a megatruck with a mega case of rage. Social media video shows him driving into crowds and over vehicles, and it was as chaotic as you’d… pic.twitter.com/6NGcHsD8rl

