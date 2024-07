Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Carlos Sainz έδωσε τον ρυθμό κατά την πρώτη περίοδο δοκιμών του Grand Prix Ουγγαρίας, με τον οδηγό της Ferrari να προηγείται της Red Bull του Max Verstappen και του άλλου οδηγού της Scuderia, Charles Leclerc.

Παρά τον καταιγισμό γύρων που ήρθαν στα τελευταία λεπτά της ώρας, ο ταχύτερος χρόνος του Sainz με 1.18,713 δευτερόλεπτα παρέμεινε αήττητος και τον έφερε 0,276 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Verstappen, ενώ ο Leclerc πήρε την τρίτη θέση μπροστά από τον Russell.

Ο Lando Norris ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix της Ουγγαρίας στην κορυφή, αφού ήταν ταχύτερος στα δεύτερα δοκιμαστικά, μια περίοδο που διακόπηκε μετά από μια σύγκρουση του Charles Leclerc.

