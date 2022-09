Ο Max Verstappen κέρδισε στην έδρα του την Pole Position

Του Αλέξη Σφαέλου

Μπροστά στις κατάμεστες «πορτοκαλί» κερκίδες όπου δεκάδες χιλιάδες οπαδοί του Max Verstappen

είχαν κατακλίσει το Zandvoort, ο Ολλανδός απέδειξε ότι ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος μέσα στην έδρα

του.

Μπορεί στο P1 και στο P2 , στα ελεύθερα δοκιμαστικά να μην τα πήγε καλά αφού τον «πρόδωσε» το

κιβώτιο ταχυτήτων αλλά κέρδισε άξια σήμερα το απόγευμα την Pole Position και αύριο ξεκινάει πρώτος

στον 15ο αγώνα της F1 για το 2022.

Ο Max Verstappen ήθελε την Pole Position στην έδρα του για τρείς λόγους:

Πρώτον για να ξεκινήσει πρώτος και ακολουθώντας μια σωστή στρατηγική να κερδίσει με μια πρώτη

θέση στην Ολλανδία, τους πολυπόθητους βαθμούς που ουσιαστικά θα του εξασφαλίζουν το δεύτερο

παγκόσμιο τίτλο του. Ο Max Verstappen έχει 284 βαθμούς, ενώ ο «ομόσταυλος» του ο Sergio Perez

βρίσκεται στη 2 η θέση με 191 βαθμούς. Εδώ ας μην πούμε περισσότερα γιατί πρόκειται για μια

οικογενειακή σχέση που ελέγχεται εύκολα. Ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Charles Leclerc έχει 186

βαθμούς και έχει χάσει κάθε επαφή με τη μάχη του πρωταθλήματος φέτος. Ταυτόχρονα ο Verstappen με τις επιτυχίες του έχει βοηθήσει και την ομάδα του. Η Red Bull έχει σήμερα 475 βαθμούς, ενώ η Ferrari μόλις 357.

Δεύτερον θέλει νίκη για να δώσει χαρά στους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του που γέμισαν τόσο

χθες Παρασκευή στα ελεύθερα δοκιμαστικά, όσο και σήμερα στα επίσημα χρονομετρημένα, τις

κερκίδες του Zandvoort. Φαντασθείτε τι θα γίνεται αύριο.

Τρίτον γιατί πριν λίγα 24ωρα το Ολλανδικό κράτος του απέμεινε τιμητικό τίτλο για τις διακρίσεις του.

Είναι ένας «sir» και ο Max Verstappen θέλει να ανταποδώσει την τιμή που του έκαναν με μια νίκη στην

Ολλανδία.

Η σειρά κατάταξης:

Οι Ολλανδοί μόλις ο πιλότος της Red Bull κέρδισε την Pole Position βγήκαν στους δρόμους με τις

μπύρες στα χέρια και ξεκίνησαν τα πανηγύρια που φυσικά θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα αύριο αν ο

Max ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Η πίστα είναι γρήγορη και απαιτητική. Είναι πλήρως ανακαινισμένη ωστόσο αν έχει ανέμους στην

περιοχή εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από την άμμο που έρχεται από την παραλία. Η πίστα Ζandvoort

στα ολλανδικά σημαίνει «αμμώδης έκταση» βρίσκεται ανάμεσα σε αμμόλοφους.

Η πίστα είναι μήκους 4.259 μέτρων και αύριο οι πιλότοι θα κάνουν 72 γύρους και θα καλύψουν

306.587 χλμ. Το ρεκόρ πίστας (1.11.097) ανήκει στον L.Hamilton (Mercedes) από πέρσι. Οι φορτίσεις σε αρκετά σημεία της διαδρομής είναι μεγάλες. Το φρενάρισμα στην είσοδο των στροφών 1 και 11 προκαλεί επιβράδυνση περίπου 5g, ενώ η στροφή 7 προκαλεί επίσης πλευρικά φορτία του ίδιου μεγέθους.

Η κλίση στις στροφές 3 και 14 είναι μεγάλη, περίπου 18 μοίρες. H διέλευση από αυτές τις στροφές

γίνεται με υψηλές ταχύτητες και ασκείται ένας συνδυασμός δυνάμεων στο κατακόρυφο αλλά και

πλευρικό φορτίο. Η πιο διάσημη στροφή είναι η πρώτη και λέγεται «Ταρζάν».

Για το Zandvoort επιλέχθηκαν οι τρεις πιο σκληρές γόμες: C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, C2 ως P Zero

κίτρινη/μέση και C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Φέτος η διαφορά απόδοσης ανάμεσα στη γόμα C1 και

C2 είναι μεγαλύτερη απ’ ότι παλιότερα. Οι ομάδες θα επικεντρωθούν τις δύο πιο μαλακές γόμες της

Pirelli.

Ο αγώνας ξεκινάει αύριο στις 4 το απόγευμα και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε

απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.