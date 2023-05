World Star Football Match: Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με πρωταγωνιστές τα αστέρια της F1

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Οι πιλότοι της F1 λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Monaco έβγαλαν τις φόρμες, τα γάντια και τα κράνη, φόρεσαν τα σορτσάκια και τα ποδοσφαιρικά παπούτσια με τα καρφιά και μπήκαν στο γήπεδο για έναν αγώνα 90 λεπτών.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν θα παρατηρήσετε τον Μονεγάσκο Charles Leclerc η τον Ισπανό Carlos Sainz, τον Pierre Gasly της Alpine να δίνουν μια διαφορετική μάχη στο γήπεδο με αντιπάλους την All Star For The Children, την ομάδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου που απαρτίζεται από βετεράνους αθλητές και celebrities από κάθε χώρο.

Στην ίδια 11άδα με τους πιλότους της F1 έπαιξε – άραγε πώς τα κατάφερε- και ο Γιώργος Μελισσανίδης, γιός του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη. Από ότι μάθαμε τη …μεταγραφή του Γιώργου Μελισσανίδη στην ομάδα των πιλότων έκανε ο Κώστας Μαστοράκης που είναι ο εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα.

Τον αγώνα διοργάνωσε -για τριακοστή φορά- η Nazionale Piloti. Το ποδοσφαιρικό ραντεβού δόθηκε στο γήπεδο του Louis II, έδρας της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μονακό. Είναι κανονικό γήπεδο με χορτάρι για αυτό όποιοι μπήκαν με…σλικ παπούτσια ( χωρίς καρφιά) τα είδαν …όλα.

Η ομάδα των πιλότων της F1 αντιμετώπισε την All Star For The Children . Ο Charles Leclerc είπε ότι ενώ αγαπάει το ποδόσφαιρο δεν θεωρεί τον εαυτό του καλό ποδοσφαιριστή ενώ ο ο ομόσταυλός του Carlos Sainz είπε ότι όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο παίζει μανιωδώς ποδόσφαιρο που το λατρεύει.

Ο αγώνας στο Πριγκηπάτο ήταν μια καλή ευκαιρία για να αποδείξει ο Ισπανός στους παρευρισκόμενους ότι δεν στρίβει μόνο καλά το μονοθέσιό του αλλά ξέρει να βάζει και …γκολ.

Με τους πιλότους έπαιξαν ακόμη ο Pierre Gasly της Alpine, αλλά και τα ανερχόμενα αστέρια όπως ο Kimi Antonelli, ο Gabriele Mini ο βετεράνος Ivan Capelli και άλλοι οδηγοί και μηχανικοί των εργοστασιακών ομάδων.

Πριν από το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα World Star Football Match πιλότοι, ποδοσφαιριστές και celebrities είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά σε ένα πιο ήρεμο και όχι αγχωτικό περιβάλλον.

Ο πιο τυχερός ήταν ο Γ. Μελισανίδης που έπαιζε δίπλα δίπλα με τον Leclerc. Επίσης, ο νεαρός Νικόλας Φραγκάκης, έζησε μία μοναδική εμπειρία ανάμεσα σε θρύλους των τεσσάρων τροχών. Μάλιστα ήταν αυτός που πήρε τη θέση στου Leclerc όταν ο Μονεγάσκος κουράστηκε και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο ταλαντούχος οδηγός έχει πλέον στο πλευρό του τον Κώστα Μαστοράκη, που μεταξύ άλλων βρίσκεται πίσω από τη νέα συνεργασία του Φραγκάκη με Dino Chiesa της Kart Republic, που ειδικεύεται στο να αναδεικνύει νέα ταλέντα από το χώρο του karting.

Τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες διατίθενται σε κοινωφελείς σκοπούς. Στα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, η ομάδα των πιλότων έχει συγκεντρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ.

Το Betsson Foundation υπήρξε υποστηρικτής αυτού του φιλανθρωπικού αγώνα και αποτέλεσε τον Μεγάλο Χορηγό της Nazionale Piloti.

Άλλωστε Betsson και Nazionale Piloti είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς το 2022 είχαν πραγματοποιήσει από κοινού στην Ελλάδα ημερίδα για την ασφαλή οδήγηση και την χρήση κράνους, με τη συμμετοχή οδηγών της F1. Σε ένα event που «άναψε τη σπίθα» safe-drive.org, μίας σημαντικής προσπάθειας που στοχεύει στο να σώζει ζωές.

Ήδη, οργανώνονται και άλλες εκδηλώσεις επί ελληνικού εδάφους. Μάλιστα η Βίκυ Καρνέζη θα ερμηνεύσει το «Οδηγώ με Ασφάλεια», σε στίχους και μουσική του Φοίβου, που θα κυκλοφορήσει σε ελληνική και αγγλική βερσιόν και αναμένεται να γίνει ο ύμνος των αυτοκινητιστών. Πριν κλείσουμε αυτή την ποδοσφαιρική «μετάδοση» να σας πούμε ότι ο Γιώργος Μελισσανίδης. Έδωσε ως αναμνηστικό δώρο στον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό την ποδοσφαιρική εμφάνιση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Αρωγοί του “World Star Football Match” ήταν το Betsson Foundation, η Hellastron, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, το Nice n Easy Group, η Gental και το SantAnna.