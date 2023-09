Του Περικλή Χαλάτση

Παρά τον καυτό ήλιο, χιλιάδες φίλοι της F1 βρέθηκαν στο Monaco για να παρακολουθήσουν το αγωνιστικό τριήμερο. Είναι ο 7ος αγώνας της F1 για το 2022. Μία βδομάδα μετά τον αγώνα στην Ισπανία η F1 βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο. Με άλλο στήσιμο στα μονοθέσια, άλλες αεροδυναμικές και πιο μαλακές γόμες στα ελαστικά.

Το Grand Prix του Monaco δεν έχει εκπλήξεις. Όποιος κερδίσει το Σάββατο τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και πάρει την Pole Position, μαθηματικά κερδίζει και τον αγώνα.

Δεν έχει πολλά γκάζια ούτε εύκολα προσπεράσματα αφού ο αγώνας γίνεται μέσα στους στενούς -για αγώνα Grand Prix – δρόμους του Πριγκιπάτου. Μπορεί να υστερεί από θέμα, έχει όμως αίγλη. Και συγκεντρώνει τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Που μπορεί να μην έχουν και τόσο αγάπη για τους αγώνες όμως στο Monte Carlo πηγαίνουν για να δουν F1. Είναι ο τόπος συνάντησης. Το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς.

Όπως και να έχει το Grand Prix του Μονακό έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των φίλων της F1. Η «πίστα» με τις 19 στροφές, είναι η μικρότερη από όλα τα Grand Prix της F1. Έχει τη χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα και ελάχιστα σημεία διαφυγής, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσπεράσει κανείς.

Το συνολικό μήκος είναι 3.337 km, οι οδηγοί θα κάνουν 78 γύρους και θα καλύψουν συνολικά 260.286 km. Το 2021 ρεκόρ γύρου έκανε ο L. Hamilton (Mercedes) με 1.12.909. Υπάρχει μόνο μία ζώνη DRS και φυσικά τα προσπεράσματα είναι δύσκολα. Μια λάθος εκτίμηση αν κάνει ένας οδηγός έχει σίγουρη επαφή με τις μπαριέρες.

Στο Μονακό μπορεί να μην καταπονούνται οι κινητήρες αφού σπάνια φτάνουν στο όριο αλλά καταπονούνται αφάνταστα τα κιβώτια ταχυτήτων. Οι ομάδες αλλάζουν τη γεωμετρία στα μονοθέσια και κυρίως το σύστημα διεύθυνσης για να είναι πιο γρήγορο στα κλειστά κομμάτια. Το πιο δύσκολο σημείο είναι η στροφή των Λεόντων και βάση αυτής της στροφής γίνεται και η ρύθμιση στο σύστημα διεύθυνσης. Τα μονοθέσια υιοθετούν μια ειδική διαμόρφωση με μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές για αντίστοιχα μέγιστη αεροδυναμική απόδοση, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη πρόσφυση στις χαμηλές ταχύτητες. Η πρόσφυση είναι συνδυασμός που προέρχεται από την μηχανικά παραγόμενη τριβή, αλλά και την κάθετη δύναμη, αεροδυναμικά παραγόμενη. Είναι η πρώτη φορά που η νέα γενιά ελαστικών 18 ιντσών θα χρησιμοποιηθεί στο Μονακό. Οι ομάδες έχουν πολλά να μάθουν για τη διαχείρισή τους, σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Λόγω το ότι η διαδρομή μετά τα δοκιμαστικά ανοίγει για τον κόσμο – είναι ανοιχτή στην κυκλοφορία κάθε βράδυ- γλιστράει περισσότερο η άσφαλτος. Οι αργές ταχύτητες έχουν ως αποτέλεσμα τα ποσά ενέργειας που μεταφέρονται διαμέσου των ελαστικών να είναι χαμηλά. Έτσι έχουμε ελάχιστη φθορά και πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης, ενώ το κράτημα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Οι ομάδες προσανατολίζονται σε μια αλλαγή ελαστικών. Το παράθυρο αλλαγής είναι ιδιαίτερα ευρύ και ο χρόνος που θα μπει κάποιος στα πιτ είναι πιθανό να επηρεαστεί από την παρουσία αυτοκινήτου ασφαλείας, κάτι σύνηθες στα στενά περάσματα της διαδρομής.

Στον αγώνα η Pirelli θα διαθέσει τις πιο μαλακές γόμες. Η C3 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 θα είναι η Ρ Zero κόκκινη/μαλακή. Βέβαια όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν την Κυριακή δεδομένου ότι το μετεωρολογικό δελτίο ( Meteo France) δίνει βροχή την Κυριακή.

Στα δύο ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής (27/5) ο Μονεγάσκος έκανε τον καλύτερο χρόνο και καταχειροκροτήθηκε από τους συμπατριώτες του.

Οι χρόνοι στο P2

Αύριο ( Σάββατο 28/5) το μεσημέρι στις 14.00 ώρα Ελλάδος θα γίνουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και το απόγευμα θα ακολουθήσουν τα χρονομετρημένα όπου θα δούμε και ποιος θα είναι ο Pol Man. Μια άτυχη στιγμή στο Practice 2, είχε ο Lando Norris όπου ακούμπησε στις μπαριέρες της πρώτης στροφής αλλά και ο Daniel Ricciardo που «έχασε» την αεροτομή και φυσικά και το κράτημα του μονοθέσιου το οποίο κατέληξε με τα πλάγια στις μπαριέρες.

Στο Practice 1 o Mick Schumacher έμεινε με πρόβλημα στο κιβώτιο της Haas και βγήκε κόκκινη σημαία.

Αρκετά καλά κινήθηκε με την Aston Martin ενώ παράπονα έκανε ο Lewis Hamilton για τις αναπηδήσεις της W13. Ο Βρετανός σε κάποια στιγμή ακούσθηκε να λέει : «Με έχουν τρελάνει οι αναπηδήσεις. Μου έχουν τρελάνει το μυαλό. Πονάνε οι αγκώνες μου από τα χτυπήματα».

Οι χρόνοι στο P1



Παράπονα για τις αναπηδήσεις έκαναν και άλλοι οδηγοί και ζήτησαν ενισχύσεις στους αγκώνες τους γιατί χτυπάνε στο εσωτερικό πλαίσιο των μονοθέσιων.

Ο Lando Norris έκανε έναν εκπληκτικό χρόνο (1.15:056) ενώ ο Max Verstappen έσπασε το φράγμα του 1:15.00 (1:14.712) ωστόσο τον χρόνο του Hamilton το 2021 (1.12.909) κανένας δεν τον πλησίασε.

Αύριο Σάββατο 28 Μαΐου, το πρόγραμμα για το Grand Prix De Monaco έχει ως εξής:

Ελεύθερες Δοκιμές 3: 14:00-15:00

Κατατακτήριες Δοκιμές: 17:00-18:00

Την Κυριακή 29 Μαΐου ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00

Τα ανεπίσημα, τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά καθώς επίσης και τον αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV Sport5HD και από την πλατφόρμα F1 TV Pro.