Ο Scott Redding «αντιγράφει» το... Marc Marquez!

Και όταν λέμε «αντιγράφει» εννοούμε στα σωσίματα φυσικά μιας και στις επιδόσεις του λίγο.. δύσκολο.



Βέβαια και στα σωσίματα με την αγωνιστική του Aprilia, ο Scott Redding μάλλον δεν θα τα κατάφερνε το ίδιο για αυτό το λόγο με περισσό χιούμορ και ευρηματικότητα μας δείχνει πώς μπορεί και εκείνος να σώσει μια πτώση έστω και με ποδήλατο!

Who is Who: O Scott Reding είναι βρετανός αναβάτης που συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP με την αγωνιστική ομάδα της Aprilia. Το μέλλον του στη μεγάλη κατηγορία είναι αβέβαιο, ενώ μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η 2η θέση στο πρωτάθλημα της Moto2 το 2013.



Ας δούμε τώρα και το βίντεο «α λα Marquez».