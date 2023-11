Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Υπάρχει κάτι αναμφισβήτητα γοητευτικό στις διάσημες συλλογές αυτοκινήτων. Από κλασικά vintage οχήματα μέχρι σύγχρονα supercars, αυτές οι επιμελώς διατηρημένες συλλογές έχουν γοητεύσει τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών εδώ και δεκαετίες. Οι περισσότερες από αυτές όμως, είναι ιδιωτικές, με αποτέλεσμα οι φίλοι του αυτοκινήτου να μην μπορούν να τις θαυμάσουν.

Ευτυχώς, πολλά μουσεία αυτοκινήτων παγκοσμίως παρουσιάζουν μερικά από τα πιο καινοτόμα, όμορφα και ιστορικά αυτοκίνητα της ιστορίας. Οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει ένα εισιτήριο και να περπατήσει στις λεωφόρους της ιστορίας της αυτοκίνησης. Σας παρουσιάζουμε τα πιο εντυπωσιακά μουσεία του κόσμου.

The Henry Ford Museum – Μίσιγκαν Αμερική

Ο ίδιος ο Χένρι Φορντ ίδρυσε το μουσείο το 1929 για να διατηρήσει και να παρουσιάσει την αμερικανική ιστορία και την καινοτομία. Τα εσωτερικά εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνουν πάνω από 26 εκατομμύρια αντικείμενα και καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως μεταφορές, επικοινωνία, γεωργία και τεχνολογία. Οι υπαίθριες εκθέσεις περιλαμβάνουν το Greenfield Village, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν βόλτα με ένα Model T ή μια άμαξα με άλογο, να επισκεφθούν το εργαστήριο του Τόμας Έντισον και να δουν μια ατμομηχανή που λειτουργεί.

The Porsche Museum – Στουτγάρδη Γερμανία

Στην καρδιά της Στουτγάρδης, (κοντά στο εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της Porsche) βρίσκεται το Μουσείο Porsche. Το συγκεκριμένο διαθέτει μια συλλογή από πάνω από 80 εκθέματα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και ιστορικών μοντέλων Porsche, διαδραστικών εκθεμάτων και προβολών ψηφιακών παραγωγών. Οι εκθέσεις μεταφέρουν χρονολογικά τους επισκέπτες στην εξέλιξη της μάρκας από τις πρώτες ημέρες της ως κατασκευαστής μικρών σπορ αυτοκινήτων μέχρι τη σημερινή της κατάσταση ως παγκόσμια μάρκα πολυτελείας.

National Automobile Museum – Mulhouse Γαλλία

Το Cité de l’Automobile, επίσης γνωστό ως Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, βρίσκεται στη Γαλλία. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία αυτοκινήτων στον κόσμο, το οποίο στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και φιλοξενεί πάνω από 450 αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ποδήλατα. Σε αυτό εκτίθενται συλλεκτικά αντικείμενα από τις πρώτες ημέρες του αυτοκινήτου μέχρι τα σύγχρονα concept cars. Επιπλέον, το μουσείο διαθέτει μια ιδιωτική πίστα με κλασικά αυτοκίνητα διαθέσιμα για μια βόλτα.

The Ferrari Museum – Μαρανέλο Ιταλία

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην Ιταλία, σκεφτείτε να κάνετε ένα ταξίδι στο Maranello για να περιηγηθείτε στο Μουσείο Ferrari, που βρίσκεται κοντά στην έδρα και το εργοστάσιο της εταιρείας. Είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, όπου παρουσιάζεται μια τεράστια συλλογή αυτοκινήτων Ferrari. Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία του μουσείου περιλαμβάνουν τα αυτοκίνητα της Formula 1 που έχουν κερδίσει τους περισσότερους αγώνες και μια συλλογή αναμνηστικών και αντικειμένων που σχετίζονται με τη Ferrari.

Mercedes-Benz Museum – Στουτγάρδη Γερμανία

Είναι λογικό η Mercedes-Benz να διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία, αφού πρόκειται για μια από τις παλαιότερες και πιο διάσημες μάρκες αυτοκινήτων. Το μουσείο διαθέτει μια τεράστια συλλογή οχημάτων Mercedes-Benz, από κλασικά αυτοκίνητα μέχρι σύγχρονα σπορ και πολυτελή οχήματα. Εκτός από τα εκθέματα, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις και διασκεδαστικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

BMW Welt And Museum – Μόναχο Γερμανία

Το BMW Welt and Museum είναι ένας συνδυασμός μουσείου και εκθεσιακού χώρου. Το BMW Welt είναι ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα τελευταία μοντέλα BMW, τα concept cars και τις μοτοσικλέτες. Διαθέτει επίσης ένα κέντρο παράδοσης, όπου οι πελάτες μπορούν να παραλάβουν τις νέες BMW και να τις οδηγήσουν δοκιμαστικά. Το Μουσείο BMW, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει την ιστορία της μάρκας BMW και των εμβληματικών οχημάτων της.

Museo Storico Alfa Romeo – Αρέζε Ιταλία

Το Museo Storico Alfa Romeo βρίσκεται στο Arese της Ιταλίας και φιλοξενεί μια τεράστια συλλογή οχημάτων, κινητήρων και άλλων σχετικών αντικειμένων της Alfa Romeo. Το μουσείο καλύπτει ολόκληρη την ιστορία της Alfa Romeo, από τις πρώτες ημέρες της στις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τα σύγχρονα μοντέλα της. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του μουσείου είναι η ξενάγηση “Alfa Romeo Heritage”, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν μερικά από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά αυτοκίνητα της εταιρείας, όπως η Alfa Romeo 33 Stradale, η Giulia GTA και η Montreal.

The Petersen Automotive Museum – Λος Άντζελες Αμερική

Το Μουσείο Αυτοκινήτων Petersen στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας είναι η Μέκκα για τους λάτρεις των αυτοκινήτων, με αυτοκίνητα από διάφορες εποχές και είδη. Μέσα στις τεράστιες εγκαταστάσεις υπάρχουν τρεις όροφοι με 28 γκαλερί αφιερωμένες στην ιστορία και την τέχνη των αυτοκινήτων. Επιπλέον, το Μουσείο Αυτοκινήτου Petersen φιλοξενεί διάσημα αυτοκίνητα από ταινίες του Χόλιγουντ, από Men in Black, Back to the Future και Batman.