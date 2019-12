Οδηγούμε το νέο Volkswagen Golf

Αποστολή στην Πορτογαλία: Λουκάς Παπαλάμπρος





Η νέα γενιά του πιο καλοπουλημένου μοντέλου της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία των μικρομεσαίων hatchback. Το καινούργιο Golf δεν είναι απλά καλύτερο από ποτέ, είναι ένα αυτοκίνητο που αγγίζει τις premium προτάσεις. Κορυφαίο πεντάθυρο hatchback

Η ποιότητα κατασκευής εντυπωσιάζει, οι ψηφιακές τεχνολογίες που ενσωματώνει από τη βασική έκδοση ενθουσιάζουν, ο συνδυασμός πλαισίου, ανάρτησης και τιμονιού είναι σεμιναριακού επιπέδου και οι κινητήρες πιο καθαροί από ποτέ.

Το μέλλον του προμηνύεται παραπάνω από κι από λαμπρό.

Το οδηγήσαμε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης στο Πόρτο της Πορτογαλίας και σας μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις.

Σημείο αναφοράς

Με το ηλεκτροκίνητο ID.3 να λανσάρεται μέσα στο 2020 και τους μικρούς σε χωρητικότητα diesel κινητήρες να λάμπουν δια της απουσίας τους, η όγδοη γενιά του Golf, είναι, ίσως, η σημαντικότερη στην σύγχρονη ιστορία του μοντέλου.

Το καινούργιο Golf έχει στην γκάμα του μόνο ένα δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα. Το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας καλύπτουν τα βενζινοκίνητα και υβριδικά σύνολα.

Η VW δεν είχε άλλη επιλογή. Εστίασε σε πιο καθαρούς κινητήρες και σε καινοτόμες τεχνολογίες. Στόχος της δεν ήταν άλλος, παρά να αποδείξει ότι υπερέχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και όπως αποδεικνύεται τα κατάφερε. Αυτό το hatchback είναι σημείο αναφοράς.

Σε γνώριμα νερά

Σχεδιαστικά, δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές. Το αυτοκίνητο υιοθετεί τη γνωστή φιλοσοφία, έχοντας όμως πιο δυναμικό και σπορτίφ προφίλ. Η σιλουέτα του είναι ξεκάθαρη, με την προσοχή να συγκεντρώνεται στο μυώδες πίσω τμήμα με το νέο λογότυπο της μάρκας και το όνομα του μοντέλου στο κέντρο της πόρτας του πορτμπαγκάζ.

Παρόλο που το νέο Golf δεν φαίνεται τόσο υψηλό, δίνοντας την εντύπωση πιο τεντωμένου και δυναμικού, διατηρούνται οι συμπαγείς διαστάσεις του.

Το μήκος είναι στα 4.284 χλστ., το πλάτος στα 1.789 χλστ. και το ύψος στα 1.456 χλστ.

Η βελτιωμένη αεροδυναμική αποδεικνύει πως κάθε σημείο του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να είναι στο 0,275.

Τα νέα χρώματα του αμαξώματος, οι λεπτομέρειες χρωμίου και οι ζάντες δίνουν έναν αέρα φρεσκάδας στο αυτοκίνητο και τονίζουν περαιτέρω την εμφάνισή του.

Ένας άλλος κόσμος

Ανοίγοντας τις βαριές πόρτες, εισβάλεις σε έναν καινούργιο κόσμο. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Η καμπίνα είναι πλήρως ψηφιακή, με οθόνες υψηλής ευκρίνειας να καλύπτουν τον πίνακα οργάνων και το ταμπλό. Σχεδόν όλες οι λειτουργίες ελέγχονται με την αφή, στο κάτω τμήμα της κονσόλας υπάρχει ένα ψηφιακό πάνελ για την ενεργοποίηση των βασικών συστημάτων υποβοήθησης και αριστερά από το τιμόνι ακόμη ένα για τα φώτα.

Ο μοχλός ταχυτήτων του κιβωτίου DSG είναι πολύ μικρός, ακριβώς μπροστά του έχει τοποθετηθεί ο διακόπτης του ηλεκτρικού χειρόφρενου και το σύστημα start/stop.

Όλες οι επιφάνειες καλύπτονται από μαλακά στην υφή υλικά και η συναρμογή των τμημάτων είναι άψογη.

Τα καθίσματα επανασχεδιάστηκαν, προσφέροντας πολύ καλή στήριξη στο σώμα του οδηγού και του συνοδηγού. Το πολυλειτουργικό τιμόνι ενσωματώνει πληθώρα διακοπτών για τον έλεγχο των βασικών συστημάτων.

Πίσω μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση δύο άντρες άνω του μετρίου αναστήματος, με το πορτμπαγκάζ να έχει χωρητικότητα 380 λίτρων σε πλήρη διαμόρφωση καθισμάτων. Αν η πλάτη αυτών αναδιπλωθεί, η ο όγκος φόρτωσης φθάνει τα 1.237 λτ.

Φουλ εξοπλισμένο

Το Golf θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας στις πλουσιότερες εκδόσεις, περιλαμβάνοντας στάνταρ εσωτερικό φωτισμό 10 αποχρώσεων, ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη, We Connect και We Connect Plus, πολυλειτουργικό τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα κεντρικού κλειδώματος Keyless Go, σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth, προβολείς LED, λαμπτήρες ανάγνωσης LED, δύο USB-C θύρες στην κονσόλα, θήκη για ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, Wireless App Connect κι άλλα.

Όσον αφορά στις τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, ξεχωρίζει το Car2X, το οποίο εφαρμόζεται πρώτη φορά σε μοντέλο της VW, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 800 μέτρων συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από την οδική σήμανση και προειδοποιώντας τους οδηγούς άλλων Car2X οχημάτων για επικίνδυνες καταστάσεις.

Επίσης, το Travel Assist είναι ένα σύστημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία και κάνει την υποβοηθούμενη οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους και με ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα πραγματικότητα, στρίβοντας, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο.

Από τον βασικό εξοπλισμό δεν λείπει το ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, καθώς και το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με πέδηση έκτακτης Ανάγκης City Braking System και αναγνώριση πεζού Pedestrian Monitoring.

Κινητήρες για όλα τα γούστα

Στην Ελλάδα το Golf θα είναι διαθέσιμο αρχικά με τον 1.0 TSI των 110 ίππων και τον 1.5 TSI απόδοσης 130 και 150 ίππων. Επίσης, θα υπάρχουν και eTSI εκδόσεις με 130 και 150 ίππους που ενσωματώνουν ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων.

Αργότερα, θα δούμε δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις, την eHybrid με τους 204 ίππους και την GTE με τους 245 ίππους. Αμφότερες, εφοδιάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 13 kWh προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και συνάμα χαμηλή κατανάλωση.

Στους diesel η μόνη επιλογή θα είναι ο 2.0 TDI των 150 PS, ο οποίος συνδυάζεται τόσο με μηχανικό κιβώτιο όσο και με DSG.

Οδοστρωτήρας

Στους δρόμους της Πορτογαλίας είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε μόνο τους 1.5 TSI και eTSI κινητήρες με τους 130 και 150 ίππους. Τα μοτέρ ανταποκρίνονται θετικά, είναι αρκετά δυνατά από τις 2.700 σ.α.λ. και πάνω και συνεργάζονται άψογα τόσο με το μηχανικό όσο και με αυτόματο κιβώτιο.

Αυτό που κάνει τη διαφορά στο νέο Golf είναι ο συνδυασμός πλαισίου-ανάρτησης. Το αυτοκίνητο ισοπεδώνει κυριολεκτικά οποιαδήποτε ανωμαλία του οδοστρώματος, πατάει σταθερά στην άσφαλτο και επιδεικνύει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης ακόμη και στο βρεγμένο.

Η καμπίνα μένει ανεπηρέαστη από τους εξωτερικούς και αεροδυναμικούς θορύβους και το πλαίσιο είναι τόσο στιβαρό δίνοντας μία μοναδική αίσθηση ασφάλειας σε οδηγό και συνεπιβάτες.

Το τιμόνι με την παχιά πλέον στεφάνη ισορροπεί μεταξύ ακρίβειας και αμεσότητας, με το αυτοκίνητο να ανταποκρίνεται προοδευτικά και γρήγορα στις εντολές του οδηγού.

Πότε έρχεται και πόσο κοστίζει;

Στις εκθέσεις των επίσημων αντιπροσώπων θα βρίσκεται στα τέλη Φεβρουαρίου η αρχές Μαρτίου του 2020. Όσο για τιμές, όπως πληροφορηθήκαμε από τα στελέχη τη ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας θα ξεκινούν περίπου από τις 21.500 ευρώ – με πλούσιο εξοπλισμό.