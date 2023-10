Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Βίντεο σαν το σημερινό έρχονται να μας θυμίσουν πως βρισκόμαστε σε ένα περίεργο σταυροδρόμι της ιστορίας. Από την μία τεχνολογικά και ιατρικά βρισκόμαστε στο απόγειο, από την άλλη, κοινωνικά και σε θέματα ασφαλείας επιστρέφουμε στο μεσαίωνα. Το San Francisco ανέκαθεν ήταν “επικίνδυνο” μέρος, όμως πλέον βρίσκεται σε ρεκόρ εγκληματικότητας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως το πρώτο 9μηνο του 2023, έχουν καταγραφεί 15.000 κλοπές αυτοκινήτων και αντικειμένων μέσα από αυτά.

Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα και έχει γίνει viral. Το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Dmitry Koval και οι φίλοι του είχαν παρκάρει στο πάρκινγκ του Fort Mason Center. Ενώ βρίσκονταν στο χώρο στάθμευσης περίπου στις 4 μ.μ., ένα μαύρο Audi σταμάτησε δίπλα στα δύο λευκά φορτηγάκια Ford Transit και δύο ύποπτοι βγήκαν έξω και έσπασαν τα πλαϊνά παράθυρα των Ford.

Οι κλέφτες έκλεψαν τσάντες με αντικείμενα αξίας περίπου 10.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών, εγγράφων και διαβατηρίων. Ωστόσο, ο Dmitry και οι φίλοι του δεν ήταν διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν απλώς τους κλέφτες να παίρνουν τα πράγματά τους και προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Για την ακρίβεια έτρεξαν, πήδηξαν στα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού και προσπάθησαν να αρπάξουν το τιμόνι του Audi, αλλά οι κλέφτες αντιστάθηκαν και επιτάχυναν, αφήνοντας τον Koval και τον φίλο του να γαντζώνονται στις πόρτες. Ένας από τους δύο έπεσε στο πάρκινγκ και γλίστρησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ελαφρά ενώ ο δεύτερος άνδρας πέφτοντας με μεγαλύτερη ταχύτητα, έσπασε και τα δύο του πόδια και χρειάστηκε να μείνει σε τοπικό νοσοκομείο για αρκετές ημέρες.

This guy in San Francisco got his car taken in broad daylight.

What is going on in San Francisco? Why can’t they change their policies and clean up that city?

“San Francisco is like a failed state. San Francisco might as well be Libya” – Joe Rogan

🔊 …. 🚨🚨🚨

Is there any… pic.twitter.com/HoE670EOX1

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 19, 2023