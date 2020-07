Εκτοξεύτηκε το ερευνητικό ρομπότ της NASA σε αποστολή για αναζήτηση αρχαίας ζωής στον Άρη

Το μεγαλύτερο, πιο εξελιγμένο Mars rover που έχει κατασκευαστεί ποτέ -ένα όχημα σε μέγεθος αυτοκινήτου που είναι γεμάτο κάμερες, μικρόφωνα, τρυπάνια και λέιζερ- εκτοξεύτηκε την Πέμπτη ως μέρος μιας φιλόδοξης αποστολής για να φέρει τα πρώτα δείγματα βράχων του Άρη στη Γη ώστε να αναλυθούν για ίχνη αρχαίας ζωής.

Το «Perseverance» της NASA εκτοξεύθηκε με έναν ισχυρό πύραυλο Atlas V στον ουρανό το πρωί, στο τρίτο και τελευταίο λανσάρισμα προς τον Άρη το καλοκαίρι. Η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά και οι τρεις αποστολές αναμένεται να φτάσουν στον Κόκκινο Πλανήτη τον Φεβρουάριο, μετά από ένα ταξίδι επτά μηνών και 300 εκατομμυρίων μιλίων (480 εκατομμύρια χιλιόμετρα).

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS