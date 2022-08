Εντυπωσιακό μοντάζ με τις πρόσφατες φωτογραφίες του Δία από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Η βρετανική έκδοση του Al Jazeera δημιούργησε ένα μοντάζ με τις πρόσφατες φωτογραφίες του Δία, που τράβηξε το ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Οι υπέρυθρες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο τέλος Ιουλίου και στη συνέχεια χρωματίστηκαν τεχνητά, παρέχουν, μεταξύ άλλων, τις καλύτερες έως τώρα παρατηρήσεις για το τεράστιο σέλας που δημιουργείται στους δύο πόλους του Δία.

Φαίνονται επίσης η γνωστή Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα (μια γιγάντια καταιγίδα), άλλες μικρότερες καταιγίδες, αχνοί δακτύλιοι και δύο μικρότεροι δορυφόροι του, η Αμάλθεια και η Αδράστεια, διαμέτρου περίπου 200 και 20 χιλιομέτρων αντίστοιχα.

NASA has revealed new images of Jupiter captured by the world's most powerful space telescope 🔭 pic.twitter.com/5EqFgj88gq