Καθοδόν προς τη Σελήνη βρίσκεται σήμερα (08/01/24) το πρώτο μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος, κατασκευασμένο από ιδιωτική εταιρεία με προέλευση από τις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει την πρώτη ομαλή προσεδάφιση.

Η αποστολή ονόματι Peregrine της NASA και της εταιρείας United Launch Alliance εκτοξεύθηκε το πρωί στις 9:19 (ώρα Ελλάδος) από τον διαστημικό σταθμό του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ της Φλόριντα, με προορισμό τη Σελήνη. Στόχος είναι να γίνει η πρώτη αμερικανική αποστολή εδώ και 51 χρόνια που θα ολοκληρώσει μια ήπια προσελήνωση. Ο πύραυλος, τύπου Vulcan Centaur, θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί σε μια πεδιάδα λάβας στην ορατή πλευρά του φεγγαριού.

Το ρομποτικό σκάφος προσελήνωσης Peregrine της Astrobotic μεταφέρει πέντε επιστημονικά όργανα της NASA που θα μελετήσουν το περιβάλλον της επιφάνειας της Σελήνης ενόψει μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στο φεγγάρι εντός της τρέχουσας δεκαετίας.

Η εκτόξευση του πυραύλου μεταδόθηκε απευθείας σε όλο τον κόσμο μέσω του CNN, και είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχεια της έρευνας του Διαστήματος και ιδιαιτέρως της Σελήνης.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Peregrine πρόκειται να σηματοδοτήσει την πρώτη κανονική προσσελήνωση μετά την τελική προσγείωση της σειράς Απόλλων το 1972, καθώς και την πρώτη προσεδάφιση στη Σελήνη από ιδιωτική εταιρεία – ένα κατόρθωμα που είχε φανεί άπιαστο τα τελευταία χρόνια.

Το Peregrine υπολογίζεται πως πρόκειται να προσγειωθεί στη Σελήνη στις 23 Φεβρουαρίου με επιστημονικά ωφέλιμα φορτία που θα επιδιώξουν τη συλλογή δεδομένων από τη σεληνιακή επιφάνεια προς όφελος των προγραμματισμένων μελλοντικών ανθρώπινων αποστολών.

Συγκεκριμένα, η αποστολή μεταφέρει πέντε επιστημονικά όργανα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη του σεληνιακού περιβάλλοντος. Το φασματόμετρο μάζας ιόντων Peregrine (PITMS), για παράδειγμα, θα ερευνήσει την κίνηση του νερού στη Σελήνη. Το νερό θεωρείται πιθανός πόρος για τους μελλοντικούς αστροναύτες, είτε για πόση είτε ως βάση καυσίμου πυραύλων. Μαζί με το Peregrine θα ταξιδέψουν και πέντε αυτόνομα «μικρο-ρομπότ» τα οποία έχουν κατασκευαστεί από ερευνητές του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM). Τα ρομπότ αυτά θα πραγματοποιήσουν ατμοσφαιρικές μετρήσεις και αναλύσεις.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch ’s #VulcanRocket . @Astrobotic ’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε ο Άντι Τζόουνς, διευθυντής προσγειώσεων και διαστημοπλοίων στην Astrobotic.

«Επιτρέπει σε μια μικρή εταιρεία όπως η Astrobotic να στείλει ένα διαστημικό σκάφος στη Σελήνη. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το πετύχουμε χωρίς αυτό. Αλλά το καλύτερο είναι ότι φέρνει πολύ περισσότερα δημιουργικά νέα μυαλά, νέες σκέψεις στο τραπέζι και αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση των τεχνολογιών που απαιτούνται για να επιστρέψουμε στη Σελήνη και να έχουμε μια πιο ισχυρή παρουσία εκεί», πρόσθεσε.

The first main engine cutoff, or MECO-1, is confirmed for the Centaur V upper stage. #VulcanRocket has reached a preliminary Earth orbit where it will coast above the globe for 28 minutes before the burn to achieve a trans-lunar injection orbit begins. https://t.co/xFQoT0042V pic.twitter.com/bTm4M9BEuv

— ULA (@ulalaunch) January 8, 2024