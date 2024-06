Η Σερβία απειλεί να αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024 εάν η UEFA δεν επιβάλει αυστηρή τιμωρία στην Κροατία και την Αλβανία για συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια του «χορταστικού» 2-2 στο Αμβούργο, οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων ακούγονταν να φωνάζουν «Σκοτώστε, σκοτώστε, σκοτώστε τους Σέρβους».

Το σύνθημα προκάλεσε την αντίδραση της Σερβικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία ζητά από την UEFA να αναλάβει δράση.

