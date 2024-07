Η φρενίτιδα στην Αγγλία για τον τελικό του Euro 2024 έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όλη η χώρα περιμένει τον τελικό της Κυριακής (14/7, 22:00, ΕΡΤ1) με την Ισπανία με τους Άγγλους να παρακολουθούν κάθε ανάρτηση, κάθε βίντεο και κάθε άρθρο που αφορά στα «τρία λιοντάρια».

Το βίντεο όμως που έγινε viral και έφτασε τα 38 εκατομμύρια views είναι αυτό της Τζόλι Σαρπ. Η αθλητική παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση μετά τη νίκη επί της Ολλανδίας στον ημιτελικό του Euro και έστειλε το μήνυμά της στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και την ομάδα της Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δεν θυμάμαι πραγματικά ποια ήταν η αντίδρασή μου στο γκολ του Γουότκινς, υπήρχε τόση πολλή μπύρα στο πρόσωπό μου αλλά ήταν κάτι το εκπληκτικό. Φέρτε μας τον τελικό. Συνέχισε έτσι Γκάρεθ. Κάνε αποκλεισμό στους haters, κάνεις καλή δουλειά. Κρατήσε ζωντανή την ελπίδα και θα τα καταφέρεις», είπε η Σαρπ, η οποία έχει γίνει πλέον διάσημη.

This England fans message to Gareth Southgate after reaching the #Euro2024 final is too wholesome… 🥹👏🏻 pic.twitter.com/crcxoJvB51

— Mail Sport (@MailSport) July 10, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ