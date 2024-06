Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών μέσα στο «Dortmund BVB Stadion» πριν από τον αγώνα του Euro 2024 μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας (19:00, ΕΡΤ1).

Περίπου 40 οπαδοί από κάθε ομάδα οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές και η αστυνομία κινήθηκε ανάμεσά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης.

Turkey and Georgia fans are now going at each other inside the stadium…

Mental. pic.twitter.com/EHgSfmfqB9

— george (@StokeyyG2) June 18, 2024