Νέες τεχνικές έχουν κάνει την εμφάνισή τους και μία από αυτές, είναι και η hot yoga. Πολλοί γυμναστές και fitness gurus τη συστήνουν ανεπιφύλακτα και υποστηρίζουν ότι όλοι πρέπει να τη δοκιμάσουν έστω και μια φορά στη ζωή τους.

H hot yoga προσφέρει χαλάρωση, βελτιώνει τη στάση του σώματος, συμβάλλει ευεργετικά στην ψυχολογία και φυσικά βοηθάει με την απώλεια βάρους.

Μερικά από τα πιο βασικά benefits της hot yoga είναι:

Βοηθά αποτελεσματικά στην απώλεια τοξινών από το σώμα και την μείωση βάρους, αφού στην προσπάθειά του ο οργανισμός να επαναφέρει τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα αυξάνει τις καύσεις.

Συμβάλλει στην απόκτηση ελαστικότητας των μυών και των τενόντων, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται οι τραυματισμοί.

Στη διάρκεια μίας yoga session, ενισχύεται ο καρδιακός ρυθμό και το ίδιο ισχύει και για την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό, συνεπάγεται περισσότερα κύτταρα αίματος και οξυγόνο που συνδέονται άμεσα με το δέρμα και μπορούν να χαρίσουν αξεπέραστη λάμψη στην επιδερμίδα. Εντάξτε αυτό το είδος άσκησης στη ρουτίνα σας και σταδιακά θα αρχίσετε να παρατηρείτε όλο και πιο δραστικά αποτελέσματα στη θαμπή και άτονη επιδερμίδα σας.

Είναι γεγονός πως αρκετοί στρέφονται στην hot yoga, προκειμένου να ανακουφιστούν από το έντονο stress και το άγχος. Επιστημονική μελέτη που έχει δημοσιευθεί στο «Journal of Science and Medicine in Sport» έρχεται να επιβεβαιώσει πως πραγματικά η αλλαγή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, καθώς σε ένα πρόγραμμα 16 εβδομάδων με συστηματικές yoga session, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων άγχους των συμμετεχόντων, που ανέφεραν υψηλά επίπεδα stress και χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, πριν τη συγκεκριμένη μελέτη.

Με τις διαφορετικές στάσεις yoga σε υψηλή θερμοκρασία, η καρδιά, οι πνεύμονες και οι μύες πρέπει να δουλέψουν πιο έντονα για να ανταπεξέλθουν στην κάθε πρόκληση. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο «Medicine & Science in Sports & Exercise», ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται κατά τη hot yoga τόσο, όσο θα συνέβαινε αντίστοιχα και σε ένα γρήγορο και πιο έντονο περπάτημα. Boost στην καρδιά λοιπόν.

Πηγή: govastiletto.gr