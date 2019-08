Αφανίστηκε η "Μικρή Ελβετία"

Αποστολή: Χρήστος Μαζάνης, Χάρης Γκίκας

Μια τεράστια έκταση πυκνού δάσους στην κεντρική Εύβοια, στο όρος Δίρφυς, καταστράφηκε από την πύρινη λαίλαπα, και ενώ ακόμα υπάρχει ακόμα ενεργό μέτωπο που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις από γη και αέρα. Συγκεκριμένα ενεργό μέτωπο υπάρχει προς το χωριό Σταυρός κοντά στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ όπου εκεί η φωτιά καίει ένα συμπαγές δάσος με κατεύθυνση προς το χωριό Σταυρός από το οποίο απέχει περίπου στα 2 χιλιόμετρα.

Το μόνο θετικό είναι ότι δεν καταστράφηκαν περιουσίες και δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, όμως το φυσικό κεφάλαιο που χάθηκε θα κάνει πολλά χρόνια -σε ιδανικές συνθήκες- για να αναπληρωθεί και να αναγεννηθεί. Πρόκειται για μια περιοχή Natura, που οι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες την αποκαλούν «μικρή Ελβετία», θέλοντας να καταδείξουν την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά...

«Από τα Ψαχνά μέχρι τον Κοντοδεσπότι και το Μακρυμάλλη έχουν καεί τα πάντα. Είναι ευτυχές που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα ή ακόμα και καμένα χωριά» σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στη Στερεά Ελλάδα κ. Θανάσης Καρακάτζας που βρίσκεται στο σημείο από χθες το πρωί συνεχώς. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη «υπάρχουν αναζωπυρώσεις μέσα στην καμένη περιοχή αλλά αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. 'Αλλωστε έχουν καεί τα πάντα. Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε τα περιφερειακά μέτωπα μέχρι το μεσημέρι που περιμένουμε να έχει άπνοια».

Δείτε τις θλιβερές εικόνες που κατέγραψε ο φακός του zougla.gr.

Μεγάλος κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις

Για αναζωπυρώσεις στη μεγάλη φωτιά της Εύβοιας που ανησυχούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

«Στην κεντρική Εύβοια η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε έντονο ανάγλυφο και πυκνή φυτοκάλυψη. Το κομμάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι ανάμεσα σε Πλατανιά, Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι, εκεί υπάρχει και πυκνή φυτοκάλυψη», είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης,



Παρακολουθήστε στο ρεπορτάζ του zougla.gr τον τρόπο με τον οποίο αναζωπυρώνεται η φωτιά στην Εύβοια, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ανάπτυξη ενός νέου μετώπου, και μάλιστα σε σημεία στα οποία έχει σταματήσει να επιχειρεί η Πυροσβεστική.

Λίγες εκατοντάδες μετά μακριά από το χωριό Μακρυμάλλη, και πολύ μακριά από το κυρίως μέτωπο που μαίνεται, λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου και των υψηλών θερμοκρασιών, ένα δέντρο που δεν κάηκε νωρίτερα παίρνει φωτιά, η οποία επεκτείνεται ταχέως.

Άμεσα στο σημείο σπεύδουν πυροσβέστες που επιτηρούν το σημείο.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Η καταστροφή από δορυφόρο

Η υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για να χαρτογραφήσει την έκταση που έχει καεί από τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια που καίει για δεύτερο 24ωρο και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών δεν έχει καταστεί δυνατό να περιοριστεί.

Το απόγευμα της Τρίτης (13.08.2019) ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Η πρώτη δορυφορική φωτογραφία της φωτιάς στην Εύβοια δόθηκε από το Copernicus τέσσερις ώρες μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Μάλιστα, ο πυκνός καπνός δεν επέτρεψε την πλήρη καταγραφή της καταστροφής.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για τη διαχείριση του έργου τους και για να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την καταστροφική πυρκαγιά.

4 hours after being activated for the Evia 🇬🇷 #wildfire, our #RapidMappingTeam has delivered its “First Estimate Product” based on a @planetlabs image acquired today

Unfortunately thick smoke does not allow to perform a full delineation

A VHR acquisition is planned for tomorrow pic.twitter.com/XmTYL2GLQc