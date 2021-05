Διάθεση self test από τα φαρμακεία μόνο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές έως την Τετάρτη

Mόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζομένους σε σχολεία θα χορηγούνται από τα φαρμακεία τα selft test από τη Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη,όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests ΜΟΝΟ στην εκπαιδευτική κοινότητα.



Οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου.



Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο από το απόγευμα στις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 το πρωί.



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει εκ νέου έκκληση στους δικαιούχους δωρεάν self tests όπως προσέρχονται μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω , για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας Δημόσιας Υγείας.



Σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν».