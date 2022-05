Καταγγελία αναγνώστη: «Η ΑΝΙΜΑ αδιαφόρησε για την περίθαλψη αλεπούς» - Τι απαντά ο Σύλλογος

Αναγνώστης του zougla.gr μάς έστειλε το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο συνοδευόταν από φωτογραφία και βίντεο όπου καταγγέλλει αδιαφορία από την ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής) για περίθαλψη αλεπούς.

«Κάλεσα σήμερα (10/5/2022) το ΑΝΙΜΑ, να τους ρωτήσω για την κατάσταση της υγείας της μαμάς αλεπούς, και ενώ όπως είδατε μου επιβεβαίωσαν ότι έχει ψώρα, αδιαφόρησαν για την περίθαλψή της».

H απάντηση της ΑΝΙΜΑ στο zougla.gr

«Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι θεωρούν αδιαφορία να τους λέμε ότι σε κάποια περίπτωση δεν παρεμβαίνουμε.

Η ΑΝΙΜΑ περιθάλπει δεκάδες αλεπούδες τον χρόνο. Πρόκειται για τραυματισμένα ζώα ή για ζώα που ήταν τόσο καταβεβλημένα ώστε να μπορούν να συλληφθούν. Επίσης όταν υπάρχει ενδιαφέρον από τον πολίτη δίνονται οδηγίες, για την ψώρα, π.χ., πώς μπορεί να χορηγηθεί με την τροφή ένα σκεύασμα που τη θεραπεύει.

Η συγκεκριμένη κυρία, όμως, η οποία μας καταγγέλλει εδώ, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να βοηθήσει τα ζώα, θέλει απλώς να έλθει κάποιος και να τα πάρει από εκεί γιατί την ενοχλούν .

Σχετικά με την απαίτησή της: Τα ζώα αυτά δεν πιάνονται, ακόμη και να θέλαμε. Θα έπρεπε να στηθεί μια επιχείρηση με παγίδες και με αμφίβολο αποτέλεσμα (πρώτα θα πιανόντουσαν με τις παγίδες οι γάτες της γειτονιάς και μετά οι αλεπούδες. Επίσης είναι μάνα με μωρά, δεν είναι καθόλου σωστό να χωρίσουμε την οικογένεια.

Αυτό που θα γινόταν είναι, σε συνεργασία με τους κατοίκους, να βοηθούσαμε με σχετική επιτυχία να θεραπευτεί η ψώρα.

Ψώρα έχουν πολλές αλεπούδες όπως και σκαντζόχοιροι στη Νότιο Ελλάδα. Καμιά φορά τις καταβάλλει τόσο που δεν μπορούν να περπατήσουν. Τότε πιάνονται, και έχουμε θεραπεύσει πολλά τέτοια ζώα.

Καλώς κακώς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αλεπούδες. Εχουν γίνει πλέον αστικά ζώα, σε όλες τις μητροπόλεις της Ευρώπης κυκλοφορούν σαν τις γάτες. Σε περιοχές μάλιστα που μέχρι πρότινος ήταν αδόμητες, εμείς έχουμε μπει στον χώρο τους και μετά ζητάμε και τα ρέστα.

Ως προς τον φορέα που θεσμικά είναι υπεύθυνος για τα άγρια ζώα, αυτός είναι το κατά τόπους Δασαρχείο και όχι η ΑΝΙΜΑ.

Η ΑΝΙΜΑ είναι εθελοντική οργάνωση, περιθάλπτει αλλά και απεγκλωβίζει άγρια ζώα, όταν είναι πχ μέσα σε ένα χαντάκι, Δεν μαζεύει τα άγρια ζώα που κυκλοφορούν για να τα μεταφέρει κάπου αλλού.

Αν η καλή κυρία θέλει να βοηθήσει την οικογένεια αλεπούδων που επέλεξε να μοιράζεται μαζί της την αυλή, μπορεί πάντα να μας τηλεφωνήσει. Αλλά δεν θα πάμε να πάρουμε τα ζώα από εκεί, δότι εκτός των άλλων αυτό δεν γίνεται.

Μαρία Γανωτή,

πρόεδρος ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής»

Να σημειωθεί ότι παράλληλα η κ. Γανωτή παρέθεσε και την εξής ανάρτηση του συλλόγου:

«Αλεπούδες στην πόλη (γίναμε Ευρώπη)

Scroll down for English

Τους τελευταίους μήνες έκπληκτοι Αθηναίοι, αλλά και κάτοικοι επαρχιακών πόλεων της χώρας, έρχονται "πρόσωπο με πρόσωπο" με μια αλεπού εκεί όπου δεν θα περίμεναν να τους συμβεί κάτι παρόμοιο, μέσα στην πόλη.

Οι Ευρωπαίοι συνάνθρωποί μας βέβαια δεν εκπλήσσονται πλέον με κάτι τέτοια, μιας και οι αλεπούδες έχουν εποικίσει τις μητροπόλεις της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια.

Οι αλεπούδες είναι ευφυέστατα και ιδιαίτερα προσαρμοστικά ζώα, και οι πόλεις μας τους παρέχουν πλέον ασφάλεια και εύκολο φαγητό: τα άφθονα ποντίκια, τα σκουπίδια και οι τροφές για δεσποζόμενα και αδέσποτα εξασφαλίζουν σίγουρη επιβίωση. Οι κίνδυνοι από τα αυτοκίνητα υπάρχουν και στη επαρχία και οι περισσότεροι σκύλοι δεν ασχολούνται μαζί τους.

Ανεβάζουμε αυτό το θέμα γιατί η ΑΝΙΜΑ δέχεται πολλά τηλεφωνήματα, αρκετά όχι και τόσο ευγενικά, από ανθρώπους που είτε ανησυχούν για τις αλεπούδες είτε για τα παιδιά τους, τις γάτες ή τα σκυλιά τους. Θέλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε στους ανησυχούντες και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους ότι:

-Οι αλεπούδες είναι μεν φορείς της λύσσας, γενικώς, όπως και οι νυχτερίδες, ειδικώς όμως δεν έχουμε κανένα κρούσμα λύσσας κάτω από τη Θεσσαλία εδώ και πολλές δεκαετίες. Να έχετε εμβολιασμένα τα σκυλιά σας έτσι κι αλλιώς.

-Μπορούν να φάνε μικρά γατάκια, τις μεγάλες γάτες δεν τις καταφέρνουν, συνήθως γίνονται φίλοι και τρώνε όλοι μαζί.

-Παιδάκια δεν τρώνε, ούτε γιαγιάδες.

-Δεν κινδυνεύουν περισσότερο στην πόλη από ό,τι στο βουνό (δεν έχει και κυνήγι).

-Όταν είναι υγιείς δεν πιάνονται (έχουμε προσπαθήσει) εκτός κι αν εγκλωβιστούν κάπου.

-Συχνά είναι άρρωστες (με ψώρα) και επειδή αυτό τις εξαντλεί, τότε πιάνονται σχετικά εύκολα. Έχουμε πιάσει αρκετές και εμείς αλλά και φιλοζωικές κ.λ.π και τις έχουμε θεραπεύσει. Χρειαζόμαστε μια φωτογραφία του ζώου. Μερικές φορές μπορεί να δοθεί φάρμακο μαζί με την τροφή.

-Τέλος, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι δεν υπάρχει ένα τείχος ανάμεσα στα άγρια και τα ήμερα. Αλεπούδες στην Αθήνα, λύκοι στα Μέγαρα, λαφιάτες στα Εξάρχεια, δεντρογαλιές στην Καλλιθέα, νυχτερίδες παντού. Και φυσικά, κοτσύφια, ψαρόνια, γεράκια.... Αν σκεφτείτε τί έχουμε κάνει στο σπίτι τους, τα προβλήματα που προκαλούν στο δικό μας είναι πταίσματα.

Ψυχραιμία λοιπόν.

Οι φωτογραφίες είναι δικές μας, πολιτών που μας έχουν στείλει, αλιευμένες από το FB (ελπίζουμε να μην είναι πρόβλημα) και από τον Guardian, το Evening and Standars και το MyLondon, οι τέσσερεις πρώτες.

Foxes in the city (we have become European)

In the past months, Atheneans, as well as residents of rural towns, are surprised to have "face to face" encounters with a fox where they least expect it: in the city!

Our fellow Europeans are no longer surprised by such encounters, since foxes have long settled in the European metropolises.

Foxes are extremely smart and adaptable creatures, and our towns now offer them security and easy food: large numbers of mice, rubbish, cat and dog food, ensure survival. Cars pose a threat in urban and rural areas and most dogs do not bother foxes.

We are posting this because ANIMA has been receiving a lot of phonecalls, some not so polite, from people who are worried about the foxes, or their children, or their cats, or their dogs. We would like to make clear to the concerned and the interested citizens that:

- Foxes do carry the rabies virus, just like bats, but there hasn't been any incident reported south of Thessalia in decades. Dogs should be vaccinated against the rabies anyway.

-They might eat a kitten, but they can't manage an adult cat. They usually become friends and eat all together.

-They do not eat children, or elderly ladies.

-They do not face greater danger in cities than on the mountains (us, hunting is not permitted in urban areas).

-A healthy fox cannot be caught (we have tried) unless they have been trapped somewhere with no escape exit.

-Quite often the are sick (due to mange) and because they are exhausted they can be captured more easily. We, as well as many animal welfare associations, have captured a lot of suffering foxes and treated them for mange. We need a photo of the animal to see if it is such a case. Sometimes the medication can be given with the food.

-Last, whether we like it or not, we must accept the idea that there is no wall dividing wild and domestic animals. Αλεπούδες στην There are foxes in Athens, wolves in Megara, snakes in Exarchia and Kallithea, bats everywhere. And of course starlings, blackbirds, falcons.... If we take into consideration what we have done to their home, the problems they cause to ours are utterly insignificant.

So, just keep a cool head.

The photos posted are our own, others were sent by citizens, some taken from Facebook (we hope that this is ok) and the first gour are from the Guardian, the Evening and Standars and MyLondon».