Ο βουλευτής Μεσσηνίας ΝΔ., Περικλής Μαντάς, παρά το lockdown, πίνει τον καφέ του με παρέα στην Καλαμάτα

Zougla Newsroom

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020. Την ώρα που οι άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών απαγορεύονται λόγω lockdown και οι ειδικοί καλούν συνεχώς τους πολίτες της χώρας να συμμορφωθούν στα μέτρα και να μείνουν στα σπίτια τους για να μειωθεί η έξαρση του κορωνοϊού, ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, κύριος Περικλής Μαντάς απολαμβάνει τον καφέ του στο πιο κεντρικό σημείο της Καλαμάτας στην οδό Μακεδονίας, απέναντι από το πιο γνωστό κατάστημα καφέ της περιοχής.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή της η zougla.gr o κ. Μαντάς προμηθεύτηκε καφέ take away και κάθισε μαζί με τον κ. Νίκο Μπελόγιαννη, ιδιοκτήτη του καναλιού BEST TV και ραδιοφώνου ΒΕST FM, στα σκαλάκια της απέναντι πολυκατοικίας. Ο κ. Μαντάς έχει μάσκα όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, ωστόσο δεν την φοράει αφού πίνει τον καφέ του. Μαζί τους είναι άλλο ένα άτομο όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό.

Χθες Σάββατο, έγινε επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Υγείας, κύριο Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Εσωτερικών, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με σκοπό «να περιοριστεί η κινητικότητα». Δηλαδή, κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σε όλη τη χώρα, παρόλο που οι ειδικοί λένε ότι σε τόσο μικρές ηλικίες η διάδοση του νέου ιού δεν είναι ανησυχητική.

Άραγε, πόσο νόμιμο και σωστό είναι ο κ. Μαντάς, ως μέλος και βουλευτής της κυβέρνησης να απολαμβάνει τον καφέ του στα σκαλάκια μιας πολυκατοικίας, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία να μοιράζει πρόστιμα στους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα;