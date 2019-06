Ένας Ρωμανιώτης κέρδισε τα Γιάννενα

Ο Μωυσής Ελισάφ είναι Ρωμανιώτης. Κατάγεται από παλιά γενιά που άρχισε να μιλά τα ελληνικά πολύ νωρίτερα από πολλούς από εμάς, Έλληνες στην καταγωγή αλλά ριζωμένοι σε άλλα μέρη όπου κυριαρχούσαν άλλες λαλιές. Περίπου στα 800 μ.Χ έως και το 1000 μ.Χ οι Ρωμανιώτες Εβραίοι κατοίκησαν την Ήπειρο. Πολλές οι θεωρίες και ακόμη περισσότεροι οι μύθοι ως προς τη μεταφορά τους στα Βαλκάνια. Αυτός ο πυρήνας Ρωμανιωτών είναι και οι πρώτοι Εβραίοι από την Ανατολική Μεσόγειο που εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο του Αίμου.

Έκτισαν Συναγωγές μέσα στο Κάστρο στα Γιάννενα, όπου ήταν η συνοικία τους. Πρώτοι στα γράμματα και στα όπλα. Όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα, τότε κατέβηκαν και ίδρυσαν την πρώτη Συναγωγή. Ονομάστηκε «Γιαννιώτικη».

Στις αρχές του 20ού αιώνα 4.000 Εβραίοι Ρωμανιώτες κατοικούσαν στα Γιάννενα. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εκτοπίστηκαν από τους Γερμανούς 1.850. Από αυτούς γύρισαν μόνον 100. Οι υπόλοιποι κρύφτηκαν ή κατέφυγαν στην Αθήνα ή ακόμη πιο απλά ανέβηκαν στο βουνό με τους αντάρτες του ΕΛΑΣ.

Η εβραϊκή κοινότητα στα Ιωάννινα πια αριθμεί καμιά πενηνταριά άτομα. Μικρή αλλά δραστήρια. Ο Ελισάφ Μωυσής είναι η ψυχή αυτής της κοινότητας. Γιατρός γνωστός και επιστήμονας με εκατοντάδες δημοσιεύσεις, ο Μωυσής Ελισάφ είναι ο πρώτος Έλληνας Εβραίος που εκλέγεται δήμαρχος στη νεοελληνική ιστορία. Ρωμανιώτης από κούνια, κεντροαριστερός, δημοκρατικός άνθρωπος, με μόρφωση πλατιά, ένωσε τους Γιαννιώτες με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιό του και έκανε την ανατροπή. Τα Γιάννενα όντως μας εκπλήσσουν.

Η εκλογή

Ο Μωυσής Ελισάφ αναδείχτηκε νέος δήμαρχος Ιωαννίνων στον β' γύρο των δημοτικών εκλογών. Ο κ. Ελισάφ επικράτησε έναντι του σημερινού δημάρχου Θωμά Μπέγκα με διαφορά περίπου μίας ποσοστιαίας μονάδας και είναι πλέον ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος της χώρας.



Στα 161 εκλογικά τμήματα του Δήμου Ιωαννιτών το ποσοστό της παράταξης του Μωυσή Ελισάφ έφτασε το 50,33%, ενώ του νυν δημάρχου 49,67%.

Ο Μωυσής Ελισάφ θεωρείται ένας άνθρωπος - σύμβολο, εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας και ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για τη μακραίωνη ιστορία των προγόνων του, ενώ είχε δώσει έμφαση στην αξία της πολυπολιτισμικότητας στα Ιωάννινα.

«Η ανάδυση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης και επομένως και της πλούσιας εβραϊκής παράδοσης του ελληνόφωνου (ρωμανιώτικου) εβραϊσμού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της πόλης, στην ανάκτηση της ιστορικής της μνήμης και της ταυτότητάς της και βέβαια στην τουριστική της προβολή» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Μωυσής Ελισάφ είναι «γέννημα-θρέμμα» των Ιωαννίνων, αυτός και οι πρόγονοί του, καθώς έζησε όλη του τη ζωή του εκεί, με μόνη εξαίρεση τα χρόνια των σπουδών του στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Ιωαννίνων:

Ο καθηγητής κ. Μ. Ελισάφ γεννήθηκε το 1954 στα Ιωάννινα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979.

Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Είναι καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Επίσης, είναι υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, στα οποία παρακολουθείται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες και παχυσαρκία.

Είναι ενεργό μέλος 23 Επιστημονικών Εταιρειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι European Hypertension Society και International Society of Hypertension. Επιπρόσθετα, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της American Society of Angiology.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης.

Ο κ. Ελισάφ είναι συνδιευθυντής σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής 24 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών. Επιπλέον, είναι κριτής σε περίπου 106 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης και της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS).

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία της υπέρτασης κι άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Έχει περισσότερες από 450 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις στη βασική και κλινική έρευνα στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων και της αθηροσκλήρωσης.