Πωλητήριο στο γηροκομείο των Χανίων - Δείτε την αγγελία

Πωλητήριο φαίνεται να έχει μπει στον οίκο ευγηρίας των Χανίων, που έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο μάτι του κυκλώνα μετά τις καταγγελίες και την έρευνα των ανακριτικών αρχών για τον θάνατο 68 συνολικά τροφίμων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost.gr.
Στην αγγελία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου και του κτηρίου, το οποίο τονίζει ότι πρόκειται για Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων. Μάλιστα, στην αγγελία η ιδιοκτήτρια αναφέρει ότι οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτήν της την απόφαση ήταν κούραση μετά από 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.
Η αγγελία
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ.
ΕΧΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΘΕΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΕΓΙΝΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΚΑΛΥΨΗ 10% ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ 20%. ΕΧΕΙ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΚΤΙΡΙΟ 1.016,96 τ.μ. ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3.716,40 τ.μ.
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 47 ΚΛΙΝΩΝ. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΙΣΟΔΟ, ΕΝΩ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ. Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΕΑ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΜΗ.
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΤΛ) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΤΛ. ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 16 ΚΛΙΝΩΝ (ΕΞΙ ΔΩΜΑΤΙΑ:ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΑΜΕΑ,ΤΡΙΑ ΤΡΙΚΛΙΝΑ,ΕΝΑ ΔΙΚΛΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ).
ΕΠΙΣΗΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ(ΣΑΛΟΝΙ),ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 31 ΚΛΙΝΩΝ(14 ΔΩΜΑΤΙΑ:ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ,ΕΠΤΑ ΔΙΚΛΙΝΑ,ΔΥΟ ΤΡΙΚΛΙΝΑ,ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΑ).
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΧΩΡΟΙ W.C. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ,W.C. ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ,ΙΑΤΡΟΥ ΚΤΛ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟ. ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ,ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 50 ΚΛΙΝΩΝ(ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ) ΔΗΛΑΔΗ 50 ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ.ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ. ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΜΑΙΖΟΝΕΤΕΣ, ΒΙΛΕΣ ΟΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 3.700.000 ΕΥΡΩ.
Σε άλλη ιστοσελίδα με πωλήσεις ακινήτων αναφέρεται η μονάδα ως ξενοδοχείο, ενώ η ανάρτηση της αγγελίας έγινε στις 15 Απριλίου καθώς ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες.
Πηγή: cretapost.gr