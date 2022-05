Σε ψευδομαρτυρίες στήριξε η εισαγγελέας την πρότασή της

Η εισαγγελέας Κυριακή Κλιάμπα πρότεινε, διά της αποτελούμενης από 60 σελίδες προτάσεώς της, να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα από τον Βασίλη Λεβέντη, γόνο της πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογενείας και μεγαλομέτοχο της Coca-Cola. Μιλάμε για το βράδυ του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο MET της Θεσσαλονίκης. Είχε καταστεί εξαρχής σαφές ότι η οικογένεια Λεβέντη επιδίωκε να διασφαλίσει πάση θυσία πως η υπόθεση δεν θα έφθανε ποτέ στο ακροατήριο.

Στις 11 Απριλίου 2022, δηλαδή πολύ πριν τη διατύπωση της πρότασης της εισαγγελέως Κυριακής Κλιάμπα για την υπόθεση του βιασμού, η Γεωργία Μπίκα διά του δικηγόρου της απευθύνεται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ζητώντας τη διενέργεια περαιτέρω ανάκρισης.

Το κείμενο της αίτησης προς το Συμβούλιο θέτει τα ερωτήματα που έχουν, στο μεταξύ, προκύψει με κρυστάλλινη σαφήνεια. Με την αίτηση που υπέβαλε η Γεωργία στην εισαγγελέα πριν την έκδοση της πρότασης, ζητείται η επέκταση της κατηγορίας και σε άλλα υπαίτια πρόσωπα, δηλαδή στον Μάνο Παπαδόπουλο και στα λοιπά άγνωστα-γνωστά άτομα που συμμετείχαν στον ομαδικό βιασμό της. Παράλληλα, κατατέθηκαν και μηνύσεις για ψευδή κατάθεση σε τέσσερις (4) φίλους των αδελφών Λεβέντη και δύο εργαζόμενων στο ξενοδοχείο ΜΕΤ. Πάνω σε αυτές τις ψευδομαρτυρίες, άλλωστε, «πατάει» η εισαγγελέας και ισχυρίζεται τα όσα εμπεριέχονται στην πρόταση που υπέβαλε και η οποία, όπως αναφέρθηκε, αποτελείται από εξήντα σελίδες.

Η Γεωργία Μπίκα επισημαίνει μια σειρά από αυτονόητα ζητήματα που, όπως προέκυψε κατά την ανακριτική διαδικασία, δεν έγινε προσπάθεια διαλεύκανσής τους. Επανέρχεται λοιπόν και, ανακαλώντας μνήμες από τη βραδιά του ρεβεγιόν, ζητάει να επεκταθεί το κατηγορητήριο και «προς άλλα υπαίτια πρόσωπα» και να μην περιοριστεί μόνον στον Βασίλη Λεβέντη. Αναφέρει και τον αδελφό του πρώτου κατηγορουμένου Βασίλη, αλλά και κάποιο τρίτο πρόσωπο «με μπλε μάτια». Η Γεωργία αναφέρεται επίσης στον Μάνο Παπαδόπουλο, του οποίου ο ρόλος στην υπόθεση δεν διερευνήθηκε επαρκώς. Ο Μάνος Παπαδόπουλος ήταν ο «διοργανωτής» του πάρτι.

Η αίτηση της Γεωργίας Μπίκα για τη διενέργεια περαιτέρω ανακρίσεως για την υπόθεση βιασμού της αποτελείται από 17 σημεία. Η 24χρονη κοπέλα αναφέρεται σε όλα εκείνα τα σημεία τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί από το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» τους τελευταίους μήνες: στην ολιγωρία των Αρχών, στις παραλείψεις, στα επιστημονικά κενά στην ανάκριση, στη χρονοτριβή κατά τη λήψη δειγμάτων ούρων, στην εγκληματική παράλειψη λήψης DNA κ.λπ. κ.λπ. Όλα αυτά έχουν γραφτεί και έχουν επισημανθεί. Προφανώς, η αρμόδια εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε με αυτές τις… «λεπτομέρειες». Έρχεται, λοιπόν, αυτή η έκθεση για να επισημάνει τις εξόφθαλμες παραλείψεις, τα τραγικά κενά, τις αντιεπιστημονικές μεθόδους που υιοθετήθηκαν από τις Αρχές, την επιδερμική επεξεργασία των στοιχείων. Και η Γεωργία ζητάει τα αυτονόητα: τη συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης και την επέκταση του κατηγορητηρίου. Είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο επιμένει η Γεωργία Μπίκα. Η πρόταση της εισαγγελέως βασίστηκε πάνω σε καταθέσεις 6 μαρτύρων. Οι 4 είναι φίλοι και κολλητοί των αδελφών Λεβέντη, οι υπόλοιποι 2 είναι υπάλληλοι του ξενοδοχείου MET. Η Γεωργία Μπίκα μηνύει τους 6 αυτούς μάρτυρες για ψευδορκία.

Η επερχόμενη συνέντευξη

Κάπως έτσι αρχίζει ο β’ γύρος αυτής της υπόθεσης. Η 24χρονη κοπέλα όπως και ο δικηγόρος της Αθανάσιος Ζιώγας θα μιλήσουν την Τρίτη 17 Μαΐου στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για να πει όσα δεν ειπώθηκαν όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια κουβέντα έξω απ’ τα δόντια. Η οικογένεια Λεβέντη και πίσω από αυτήν ο πολυεθνικός κολοσσός στον οποίο η οικογένεια είναι κύριος μέτοχος θέλουν να αποφύγουν μια δημόσια δίκη. Μιλάμε για κολοσσιαία συμφέροντα τα οποία θίγονται από την υποψία και μόνον πως ο γόνος των βασικού μετόχου είναι αναμεμιγμένος σε βιασμό. Μόνον που η Γεωργία Μπίκα είναι ένας κόκκος άμμου μέσα σε αυτά τα γρανάζια εξουσίας. Και ένας κόκκος άμμου μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά.

Δείτε την ανάρτηση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου με την οποία προαναγγέλλει την επερχόμενη συνέντευξη της Γεωργίας Μπίκα:

Εσείς είσαστε έτοιμοι; Εμείς ναι.Αρχίζει ο δεύτερος γύρος τώρα… #με_την_Γεωργια pic.twitter.com/y5Mns75lrv — M Triantafyllopoulos (@Makis_Tr) May 15, 2022

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η Γεωργία Μπίκα μήνυσε για ψευδομαρτυρία 6 συγκεκριμένους μάρτυρες.

Ένας εξ αυτών εθεάθη έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μετά την… «επιτέλεση των καθηκόντων του». Πρόκειται για φωτογραφία-ντοκουμέντο του… αξιόπιστου μάρτυρα υπέρ του Λεβέντη μόλις βγήκε από την ανακρίτρια! Γελοιοποίηση κάθε έννοιας Δικαιοσύνης. Και το όνομα αυτού Χαράλαμπος Ντόλιας.

Επισημαίνεται λοιπόν στην αίτηση της Γεωργίας Μπίκα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης:

Το πρόσωπο, λοιπόν, αυτό (ο Μάνος Παπαδόπουλος δηλαδή) με προσκάλεσε στο πάρτι στο ΜΕΤ HOTEL το βράδυ της Πρωτοχρονιάς επιμένοντας αφόρητα με πολλά μηνύματα να παρευρεθώ εκεί. Κατά το χρόνο δε που, μετά την αποχώρησή μου από το πάρτι, τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου, επέστρεφα στο ΜΕΤ HOTEL για να κοιμηθώ, μίλησα στο τηλέφωνο με τον ανωτέρω, που εμπιστευόμουν, και του είπα ότι δεν αισθάνομαι καλά και ότι δεν θα έφευγα αλλά θα επέστρεφα στο ξενοδοχείο για να κοιμηθώ. Αυτός, όπως έχω καταθέσει ήδη, με κατηύθυνε να γυρίσω στο πάρτι και μου είπε «θα σε πω εγώ πού θα πας» σε κάποια από τις κλήσεις. Όπως, εξάλλου, ομολογεί ο ίδιος στις καταθέσεις του έστειλε με μήνυμα τον αριθμό μου και το όνομά μου στον κατηγορούμενο Βασίλη Λεβέντη, ενημερώνοντάς τον για την επιστροφή μου στο ξενοδοχείο, ενώ, φυσικά, αυτό δεν του το ζήτησα, αφού στο τηλέφωνο του είχα πει ήδη πως έκλεισα δικό μου δωμάτιο και πως θα πήγαινα να κοιμηθώ, ενώ ο εν λόγω μου ήταν παντελώς άγνωστος καθώς όπως καταθέτει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος αλλά και άλλοι μάρτυρες ουδέποτε συστηθήκαμε στο πάρτι πριν φύγω. Μάλιστα, ο Εμ. Παπαδόπουλος ενώ αρχικά (01.01) ουδέν αναφέρει για οτιδήποτε που αφορά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο των τηλεφωνημάτων και όσα έγιναν το επόμενο πρωί, στη συνέχεια (26.01) καταθέτει ότι είχε αναπάντητες μόνο κλήσεις από εμένα, και, τέλος, (15.02) επανέρχεται και ανασκευάζει καταθέτοντας πως, τελικά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο.

Τέλος, όλα τα ανωτέρω στοιχεία και δεδομένα πρέπει να ιδωθούν και υπό το πρίσμα της σημαντικής κατάθεσης της Αρετής Βασιλογιάννη, η οποία κατέθεσε ενόρκως ένα παλαιότερο περιστατικό σε βάρος του και συγκεκριμένα ότι «(ο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος) μας έβαλε ποτά, βότκα και μετά την κατανάλωση του ποτού άρχισα να μην νιώθω καλά, να νιώθω δυσφορία και ζάλη. Εμένα μου είχε βάλει λίγη βότκα με πολύ χυμό και μου έκανε εντύπωση που αισθάνθηκε αδιαθεσία… Ήταν πιεστικός και επίμονος… Με πήγε στο υπνοδωμάτιο. Ήμασταν όρθιοι, έβλεπα ότι δεν ήμουν καλά του το είπα και μου είπε μην ανησυχείς τώρα θα νιώσεις καλύτερα, έχεις εμένα και όλα θα πάνε καλά. Μετά από αυτό το περιστατικό πήγε να με ρίξει στο κρεβάτι και θυμόμουν ότι προσπαθούσα να στυλώσω τα πόδια μου όσο πιο πολύ μπορούσα για να μη με ρίξει αλλά δεν είχα δυνάμεις. Ήθελα να του πω να σταματήσει αλλά δε μπορούσα να εκφραστώ. Ένιωθα σα να είχα απώλεια συνείδησης. Εν τέλει με έριξε με βίαιο τρόπο στο κρεβάτι έγινε συνουσία χωρίς τη θέλησή μου…». Η καταγγελία αυτή, που έλαβε χώρα σε προηγούμενο χρόνο, θυμίζοντας αρκετά όσα συνέβησαν σε βάρος μου. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα θεωρώ πως θα ήταν κρίσιμο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης να διαταχθεί περαιτέρω ανάκριση για την αναζήτηση του ρόλου του στην υπό κρίση δικογραφία.

5. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, από τον έλεγχο δειγμάτων που ελήφθησαν κατά την εξέταση DNA μου (στοματικό, κολπικό και πρωκτικό δείγμα), όπως επίσης και από τον έλεγχο του εσώρουχου και φορέματος μαύρου χρώματος, που παραδόθηκαν εκ μέρους μου, αναγνωρίστηκαν δύο κηλίδες στο φόρεμά μου, μία στο μανίκι και μία στο πρόσθιο μέρος του φορέματος, από τις οποίες απομονώθηκε γενετικός τύπος STR που ταυτίζεται πλήρως μεταξύ των δειγμάτων και ανήκει σε άρρεν άγνωστο άτομο. Η κηλίδα στο μανίκι του φορέματος αφορά κυρίως σε σπερματικά κύτταρα, ενώ η κηλίδα στο πρόσθιο μέρος του φορέματος αφορά σε επιθηλιακά κύτταρα. Αναφέρεται πως οι κηλίδες σε δύο διαφορετικά σημεία στο φόρεμά μου ανήκουν στο ίδιο άτομο. Η μέθοδος, ωστόσο, προσδιορισμού γενετικού υλικού τύπου αυτοσωμικών STRs, δεν δύναται να διακρίνει σε ποιο άτομο ανήκει το γενετικό υλικό, όταν αυτό αφορά σε ομοζυγωτικά δίδυμα αδέρφια και για να εξακριβωθεί η ακριβής ταυτότητα οφείλουν να διενεργηθούν διαφορετικές μέθοδοι από την ανωτέρω. Συνεπώς, όσον αφορά την περίπτωσή μου, δεδομένου ότι έχω ήδη καταθέσει πως ο ένας από τους τρεις άνδρες που με πλησίασαν τον κρίσιμο χρόνο πριν τον βιασμό μου και με οδήγησαν σε ένα δωμάτιο έμοιαζε με σιγουριά με τον Βασίλη Λεβέντη και, άρα, προφανώς πρόκειται για τον αδελφό του, Ευαγόρα Λεβέντη, με τον οποίον τυγχάνουν ομοζυγωτικά δίδυμα αδέλφια, κρίνεται σκόπιμο να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να γίνει σύγκριση και αναγνώριση της προέλευσης του γενετικού υλικού των δύο κηλίδων που βρέθηκε στο φόρεμά μου σε σχέση με τον γενετικό τύπο των ανωτέρω δύο προσώπων. Σχετικό αίτημα υπεβλήθη στην ανάκριση από τον τεχνικό μου σύμβουλο, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό με αιτιολογία βασιζόμενη στην «αρχή της αναγκαιότητας». Όμως, η καταγγελία μου περί ομαδικού βιασμού, που συνιστά κακούργημα τιμωρούμενο με ισόβια κάθειρξη, είναι πολύ σοβαρή ώστε να μην διερευνηθεί επιστημονικά το σοβαρό αυτό πραγματικό ζήτημα περί ύπαρξης δύο ατόμων με τον ίδιο γενετικό τύπο που βρέθηκαν την κρίσιμη νύχτα στο χώρο του εγκλήματος. Και όλα αυτά ενώ έχω καταθέσει πως μεταξύ αυτών που με προσέγγισαν μετά την επιστροφή μου στο ξενοδοχείο για να κοιμηθώ και με οδήγησαν σε ένα δωμάτιο «ο ένας ήταν ο Βασίλης Λεβέντης… ο. άλλος ήταν ένας που του έμοιαζε πολύ που μετά έμαθα πως ήταν ο αδελφός του», και δεν προέκυψαν αδιάσειστα στοιχεία που να αποκλείουν την παρουσία του εκεί. Εξάλλου, δεν υπάρχουν άλλα δείγματα DNA γιατί η δειγματοληψία από τις κοιλότητες του στόματος, του κόλπου και του πρωκτού, διενεργήθηκε περίπου 39 ώρες μετά τον βιασμό και συνεπώς ήταν δύσκολο να αποδώσει θετικά αποτελέσματα για την ανεύρεση ξένου γενετικού υλικού. Επιστημονικά, όταν η δειγματοληψία λαμβάνει χώρα μετά το πρώτο 24ωρο, η πιθανότητα θετικών απαντήσεων ουσιαστικά εκμηδενίζεται. Σε αυτήν την κατάσταση συνετέλεσε και το γεγονός ότι την ημέρα του βιασμού μου έφερα επιπλέον και κολπική αιμόρροια, γεγονός το οποίο δεν καταγράφεται στην ιατροδικαστική εξέταση αλλά επαληθεύεται, αφενός, από τον γυναικολόγο μου, τον κ. Παπαδόπουλο Μιχαήλ, τον οποίο προκύπτει ότι επισκέφτηκα, στις 29/12/2021, από εξέταση βέβαιης χρονολογίας, λόγω αιμόρροιας έσω γεννητικών οργάνων και αφετέρου από την θετική Kastle - Meyer στα δείγματα από τον κολπικό βλεννογόνο που συνιστά αδιαμφισβήτητο στοιχείο περί αιμόρροιας στην περιοχή. Για τους λόγους αυτούς η ανακριτική δικογραφία πρέπει να συμπληρωθεί και με αυτό το στοιχείο προς πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας.

6. Κομβικό παράγοντα κατά την ανακριτική διαδικασία αποτέλεσε η από 24.02.2022 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Ράϊκου -χωρίς να μου δοθεί χρονικό περιθώριο απάντησης (κατάθεση Ράϊκου 24.02.22 - περαίωση δικογραφίας: 25.02.22). Οι εν λόγω θέσεις, ωστόσο, ανατρέπονται πλήρως από την συμπληρωματική γνωμοδότηση του τεχνικού μου συμβούλου κου Δημητρίου Χ. Γαλεντέρη, Δικαστικού Πραγματογνώμονα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την οποία το πρώτον σήμερα προσκομίζω. Με την εν λόγω συμπληρωματική γνωμοδότηση -σε συνδυασμό με την αρχική του ιδίου που έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο δικογραφίας- αντικρούονται ένα προς ένα όλα τα αντίθετα επιχειρήματα και οι σκέψεις του μάρτυρα Ράϊκου. Υπό την 4 έννοια αυτή, δεδομένου ότι στην υπό κρίση υπόθεση απαιτούνται ειδικές γνώσεις της επιστήμης της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας, και ήδη υπάρχουν αντίθετες θέσεις και απόψεις επιστημόνων ως φαίνεται ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρ. 183 ΚΠΔ ώστε όλα τα ζητήματα να τεθούν επισήμως, με πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικά δεδομένα, στην ορθή τους δογματική διάσταση. Δικαστική, άλλωστε, πραγματογνωμοσύνη δεν έχει διενεργηθεί ως σήμερα για την υπό κρίση υπόθεση και οι μόνες επιστημονικές θέσεις και απόψεις έχουν εκφραστεί μέσα από μία μαρτυρική κατάθεση.

Οι τοξικολογικές, οι καθυστερήσεις και η αναξιοπιστία των Αρχών

7. Ως προς τη διενέργεια τοξικολογικής εξέτασης, σημειώνω ότι τα ούρα μου πάρθηκαν περίπου 17 ώρες μετά από τον βιασμό μου, ενώ στο Τ.Α. Λευκού Πύργου βρέθηκα μόλις 8 ώρες μετά από τον βιασμό μου και ενώ αναφέρεται ότι πρόλαβα να ουρήσω περίπου 4 με 5 φορές πριν τη δειγματοληψία και με αποτέλεσμα να χαθούν πιθανά επιπλέον στοιχεία. Το GHB, γ-υδροξυβουτυρικό οξύ, ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία που τέθηκε υπόψη της ανάκρισης, ανιχνεύεται για 4 έως 6 ώρες στο αίμα, για 6 έως 12 ώρες στα ούρα και μετά από περίπου 6 εβδομάδες στις τρίχες του τριχωτού της κεφαλής. Ως εκ τούτου, η λήψη δείγματος ούρων μου, 17 ώρες περίπου μετά τον βιασμό μου, ήταν αδύνατο να αποβεί θετική στο γ-υδροξυβουτυρικό οξύ. Εξάλλου, μετά από εφάπαξ από του στόματος χορήγηση δόσεως από 25 έως 72mg/kg, GHB επιτυγχάνεται μέση συγκέντρωση στο αίμα που κυμαίνεται από 40 έως 130mg/L. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στη μέγιστη συγκέντρωση του στο αίμα και άρα στην μέγιστη δράση του, κυμαίνεται από 36 έως 57 λεπτά, κατά τη βιβλιογραφία, ενώ ο μέσος χρόνος ημιζωής της εν λόγω ουσίας είναι μεταξύ 30 και 52 λεπτών. Όλα αυτά τα γνωρίζω από τη συμπληρωματική γνωμοδότηση του τεχνικού μου συμβούλου κου Δημητρίου Χ. Γαλεντέρη, Δικαστικού Πραγματογνώμονα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τα αναφέρω προς αντίκρουση όσων αναφέρει ο μάρτυρας Ράικος στην από 24.02.2022 ένορκη κατάθεσή του («η έναρξη δράσης στον άνθρωπο είναι ταχεία, περίπου 15 λεπτά»). Η δε κλινική εικόνα, που επίσης σχολιάζεται από τον ανωτέρω μάρτυρα, εξαρτάται, όπως ενημερώθηκα ως άνω, άμεσα, αφενός, από την δοσολογία χορήγησης και αφετέρου, από τους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του λήπτη. Η εν λόγω ουσία επιδρά κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο και επηρεάζει με δοσοεξαρτώμενο τρόπο τον ασθενή. Ωστόσο, κλινικές μελέτες τεκμηριώνουν ένα μικτό ηρεμιστικό-διεγερτικό μοτίβο μεταξύ ασθενών που έλαβαν θεραπεία με GHB. Έτσι, σύμφωνα με το ότι η κλινική εικόνα που προκαλείται την πρώτη ώρα μετά την χρήση του GHB αφορά αρχικά σε ψυχοδιέγερση και όχι σε καταστολή, έρχεται σε αντιστοίχιση με το ότι κατάφερα να επιστρέψω και να ανέβω στο ξενοδοχείο μεταξύ 4:00 και 4:30 καθώς δεν θα είχε προλάβει ακόμη η δράση της ουσίας να περάσει στο στάδιο της καταστολής. Η καταστολή του ΚΝΣ, όπως προκύπτει από την βιβλιογραφία, επέρχεται την δεύτερη ώρα και μόνο όταν το GHB χρησιμοποιείται σε δοσολογίες μεγαλύτερες των 40mg/kg. Επίσης, όπως η αμνησία έτσι και η καταστολή του ΚΝΣ, εμφανίζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις του GHB. Άρα, αφορούν σε κλινικά συμπτώματα, που εκδηλώνονται όταν η συγκέντρωση του φαρμάκου βρίσκεται στην μέγιστη τιμή του στο αίμα. Η μέγιστη τιμή συγκέντρωσης του GHB στο αίμα, επιτυγχάνεται από 36 έως 57 λεπτά μετά την λήψη, γεγονός, το 5 οποίο επίσης κρίνεται συμβατό και έρχεται σε αντιστοίχιση με το αναφερόμενο ιστορικό και την κλινική εικόνα μου όπως αυτή περιγράφεται ότι εξελίχθηκε από την πρώτη κατάθεσή μου στις Αρχές. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα θεωρώ πως θα ήταν κρίσιμο για την διαλεύκανση της υπόθεσης να διαταχθεί περαιτέρω ανάκριση στην κατεύθυνση της χορήγησης εις εμέ του «χαπιού βιασμού» και προς τον σκοπό αυτό να διαταχθεί, ειδικότερα, η διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρ. 183 ΚΠΔ ώστε όλα τα ζητήματα να τεθούν επισήμως, με πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικά δεδομένα, στην ορθή τους δογματική διάσταση.

8. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε λάβει γνώση περί σχετικού πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής των ούρων αλλά ούτε και για πρωτόκολλο δειγματοληψίας αυτών και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν είναι ξεκάθαρο: - ποια διαδικασία τηρήθηκε κατά την δειγματοληψία των ούρων, - αν τα δείγματα ήταν σφραγισμένα σε ολόκληρη την διάρκεια παραμονής τους στο Τ.Α. «Λευκού Πύργου», -αν παραδόθηκαν σφραγισμένα, -αν είχαν κωδικό δειγματοληψίας όπως θα συνέβαινε αν η λήψη είχε πραγματοποιηθεί σε Νοσοκομείο, οπότε και δεν θα μπορούσαν να δοθούν ούρα διαφορετικού ατόμου στο εργαστήριο για ανάλυση και -αν είχαν τοποθετηθεί σε ψυγείο κοινής χρήσης του αστυνομικού τμήματος, όπου θα είχαν πρόσβαση άτομα της υπηρεσίας, μη άμεσα σχετιζόμενα με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις παραλήψεις, που κρίνεται ότι έλαβαν χώρα και περιγράφονται παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δειγματοληψία στην περίπτωσή μου έχει καταστεί επισφαλής και θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να διαταχθεί εκ μέρους Σας γενετικός έλεγχος της προέλευσης του αντιδείγματος των ούρων που οφείλει να διατηρείται στο εργαστήριο τοξικολογίας του ΑΠΘ με την προϋπόθεση ότι έχει συντηρηθεί κατάλληλα σχετικό αντιδείγμα, όπως δηλαδή ορίζεται από το ενδεδειγμένο, καθώς και, εν συνεχεία, επανάληψη της τοξικολογικής εξέτασης αυτού του αντιδείγματος. Το αίτημα αυτό υπεβλήθη στην ανάκριση, ωστόσο απερρίφθη διότι ο μάρτυρας Ράικος κατέθεσε ότι «ακολουθήθηκε η συνηθισμένη διαδικασία και υπάρχει άμεση επικοινωνία, εμπιστοσύνη και συνεργασία χρόνων στα θέματα αυτά με την αστυνομία».

9. Για την πληρότητα της δειγματοληψίας, προκύπτει ότι δεν ελήφθη αίμα για ανάλυση. Επισημαίνεται ότι όταν το θύμα έχει το σθένος και απευθύνεται στις Αρχές εντός του πρώτου 24ώρου, η δειγματοληψία των υλικών, σύμφωνα πάντα και με το πρωτόκολλο που προτείνεται και από το εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και περιλαμβάνεται στο άρθρο του με τίτλο «Toxicological investigation of drugfacilitated sexual assault», οφείλει να συμπεριλαμβάνει και την λήψη αίματος. Το αίμα αφορά σε υγρό ιστό και ως υλικό δείγματος φέρει σταθερή δομή χωρίς διακυμάνσεις έναντι πάντα με τα ούρα, η σύσταση των οποίων εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα της λήψης νερού ή και την ούρηση του παθόντα πριν δώσει το δείγμα. Συνεπώς, η λήψη και η διερεύνηση δείγματος αίματος, η οποία και παραλήφθηκε, κρίνουμε ότι θα βοηθούσε κατά πολύ στην λεπτομερέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μία ακριβέστατη αναγωγή του ποσού αλκοόλης στο αίμα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ότι έλαβε χώρα η σεξουαλική επίθεση εναντίον μου. Ακόμα και ο μάρτυρας Ράικος καταθέτει ως ειδικός επιστήμονας ενόρκως ενώπιον της κας Ανακρίτριας στις 24.02.2022 ότι η λήψη αίματος προτείνεται ως συμπληρωματική σε αυτήν των ούρων. 6 Τη δεδομένη δε στιγμή, στις 01/01/2022, δεν γνώριζε κανένας για την αρνητική τοξικολογική των ούρων. Η εξέταση αίματος, η οποία και παραλήφθηκε όπως κρίνουμε αμελώς, αφορά σε εξέταση, η οποία, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όφειλε να διενεργηθεί. Πάραυτα παραλήφθηκε να διενεργηθεί από τους υπευθύνους χωρίς σαφή αιτία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διερευνηθούν ευθύνες των εμπλεκομένων για την ανωτέρω παράλειψη.

10. Στην υπό κρίση περίπτωση, το παράθυρο ανίχνευσης του γ-υδροξυβουτυρικού οξέος στα ούρα, κρίνεται ότι χάθηκε λόγω της καθυστερημένης δειγματοληψίας ούρων (ανιχνεύεται μόνο για 4 έως 6 ώρες στο αίμα και για 6 έως 12 ώρες στα ούρα), η οποία φαίνεται ότι έλαβε χώρα περίπου 17 ώρες μετά την αναφερόμενη πράξη της σεξουαλικής επίθεσης ενώ κρίνεται ότι θα μπορούσε να έχει διενεργηθεί εντός του κρίσιμου πρώτου 12ώρου. Αντίθετα, η συγκεκριμένη ουσία δύναται να εναποτεθεί στην ρίζα τη τρίχας του τριχωτού της κεφαλής και με τις κατάλληλες εξετάσεις να επαληθευτεί η λήψη της από το φερόμενο θύμα με την τοξικολογική διερεύνηση των τριχών της καταγγέλλουσας. Συνεπώς, στην συγκεκριμένη κατάσταση, όπου η λήψη ούρων έλαβε χώρα μετά τις 12 ώρες, ήταν αναγκαίο ότι όφειλε να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα ανίχνευσης της επίμαχης ουσίας και να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση και να ληφθούν δείγματα του τριχωτού της κεφαλής για την ανάλυση τους σε εξειδικευμένο τοξικολογικό εργαστήριο. Η ανίχνευση του γ-υδροξυβουτυρικού οξέος καθώς και άλλων ουσιών, όπως οι βενζοδιαζεπίνες ταχείας απέκκρισης, που ενδεχομένως δεν κατάφεραν να ανιχνευτούν στην τοξικολογική των ούρων, μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε (πάλι με κάποιους περιορισμούς) με την ανάλυση της τρίχας, η οποία οφείλει να εξεταστεί αυστηρά μετά την τέταρτη εβδομάδα καθώς οφείλουμε να περιμένουμε την ουσία να περάσει από τον θύλακα στο σώμα της τρίχας και να καταστεί ανιχνεύσιμη. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο των Kintz P. at el. με τίτλο «Testing for GHB in hair by GC/MS/MS after a single exposure. Application to document sexual assault», μία εξωγενής ανθρώπινη χορήγηση δόσης των 25mg/kg έδειξε ότι μια μεμονωμένη έκθεση σε GHB είναι ανιχνεύσιμη στα μαλλιά. Σε περίπτωση βιασμού, παρατηρήθηκε σαφής αύξηση του GHB, στο αντίστοιχο τμήμα της τρίχας σε σύγκριση με τα άλλα τμήματα της. Το αποτέλεσμα της τρίχας στο σημείο της χρονικής τοποθέτησης της εξωγενούς χορήγησης η ποσότητα του GHB ανιχνεύτηκε περίπου 3πλάσια της ενδογενούς παρουσίας, ήτοι 2,4ng/mgστο χρονικό σημείο που αναφέρθηκε ο βιασμός και 0,6 έως 0,8ng/mgστα υπόλοιπα σημεία της τρίχας. Συνεπώς, η ανωτέρω μελέτη καταδεικνύει ότι μια μεμονωμένη έκθεση σε GHB σε περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης μπορεί να τεκμηριωθεί με ανάλυση μαλλιών όταν συλλέγεται περίπου ένα μήνα μετά το έγκλημα. Το αίτημά μου αυτό, αν και υπεβλήθη στην ανάκριση, απερρίφθη χωρίς σαφή αιτιολογία με αποτέλεσμα, με ευθύνη των Αρχών, να απολεσθεί πλέον σήμερα το σχετικό χρονικό πλαίσιο για δικαστική πραγματογνωμοσύνη στο πεδίο αυτό.

Όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά - Οι κάμερες του ξενοδοχείου και η «δυσεξήγητη» διαγραφή των δεδομένων

11. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του τοξικολογικού ελέγχου, βρέθηκαν 121mg/L αιθυλο-γλυκουρονίδιο (EtG) και 36μg/L αιθυλικό-θειικό άλας (EtS). Οι εν λόγω συγκεντρώσεις των ανωτέρω άμεσων αλκοολικών δεικτών κρίνεται υψηλή, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι είχε καταναλωθεί σημαντική ποσότητα αιθανόλης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα. Αυτό, για την υψηλή 7 συγκέντρωση αλκοόλ, αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα από το Εργαστήριο της Ελβετίας στο συμπληρωματικό υπόμνημα των αποτελεσμάτων. Οι υψηλές δε συγκεντρώσεις αλκοόλ, σύμφωνα με την επιστήμη, προκαλούν επίσης απώλεια συνείδησης και μνήμης. Είναι δε προφανές πως η εικόνα τουλάχιστον της σύγχυσης, ζάλης και υπνηλίας μου τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία: α) οι καταθέσεις σχεδόν όλων των μαρτύρων που αναφέρουν σαφώς πως ήμουν «εμφανώς μεθυσμένη» ήδη κατά την αρχική άφιξή μου στο ΜΕΤ HOTEL, β) από το υλικό των εξωτερικών καμερών του ΜΕΤ HOTEL όπου φαίνεται καθαρά πως παραπατάω έντονα σε όλη τη διαδρομή για την επιστροφή μου στο ξενοδοχείο, γ) από μήνυμα που έστειλα στα σόσιαλ μίντια από το κινητό μου τηλέφωνο σε ανύποπτο χρόνο πως «έχω πιει το κεφάλι μου», δ) από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Εργαστηρίου της Ελβετίας που αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «…έχει καταναλωθεί προηγουμένως υψηλή ποσότητα αιθανόλης…». Υπό την έννοια αυτή με έκπληξη διάβασα στην από 24.02.2022 κατάθεση του μάρτυρα Νικ. Ράικου να αναφέρεται ότι «τα τρία εναπομείναντα ποτά θα έδιναν μία συγκέντρωση περί ένα γραμμάριο ανά λίτρο, συγκέντρωση μη ικανή να προκαλέσει τις ανεπιθύμητες εκείνες ενέργειες ώστε να υποβοηθήσει μια τέτοια πράξη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία». Η εν λόγω κατάθεση, σε πλήρη αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ακόμα και τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων, το βίντεο από τις εξωτερικές κάμερες, τις διαπιστώσεις του Ελβετικού Εργαστηρίου, θέτει ζήτημα και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη και στο σημείο αυτό η διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρ. 183 ΚΠΔ ώστε με βάση τις συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες και την σωματική μου διάπλαση, ηλικία και κατάσταση καθώς και τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία της δικογραφίας (όπως μαρτυρίες, κάμερες κ.λπ.) να υπολογιστεί ένα εύρος ποσοστού αλκοόλ που είχα στις 4.30 το πρωί τη 1η-1-2022.

12. Εμφατικά αναφέρω ότι οι εκχυμωτικές βλάβες που εντοπίζονται από την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση της ιατροδικαστού Καλύβα σε όλη την έκταση της εξωτερικής επιφάνειας των μηρών μου, δείχνουν ακριβώς την κατάσταση πλήρους καταστολής και αδυναμίας συμμετοχής στην πράξη που ελάμβανε χώρα σε βάρος μου. Είναι προφανές πως οι εν λόγω βλάβες αποτελούν σημάδια στήριξης των δραστών στο σώμα μου δεδομένου ότι η επαφή μου με αυτούς δεν ήταν φυσιολογική και δεν μπορούσα να αλληλοεπιδράσω στην πράξη που συνέβαινε σε βάρος μου κατά το χρόνο εκείνο.

Δεν έγινε εξέταση DNA

13. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τη συγκεκριμένη ημέρα του βιασμού μου για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, έφερα κολπική αιμόρροια στοιχείο πολύ σημαντικό δεδομένου ότι αποτελεί αντέδειξη για τυχόν συναίνεση μου σε συνουσία, όπως κάθε γυναίκας, κατά τα διδάγματα της κοινής λογικής και πείρας. Το γεγονός της αιμόρροιας δεν καταγράφεται στην ιατροδικαστική εξέταση αλλά επαληθεύεται, αφενός, από τον γυναικολόγο μου, τον κ. Παπαδόπουλο Μιχαήλ, τον οποίο προκύπτει ότι επισκέφτηκα σε ανύποπτο χρόνο, από εξέταση βέβαιης χρονολογίας, στις 29/12/2021, λόγω αιμόρροιας έσω γεννητικών οργάνων αλλά και από την θετική Kastle - Meyer στα δείγματα από τον κολπικό βλεννογόνο που ελήφθησαν ενόψει της καταγγελίας μου για βιασμό που υποδηλώνουν ύπαρξη αίματος στο δείγμα. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία της η έγγραφη (και πάντως όχι ένορκη) απάντηση της ιατροδικαστού κας Καλύβα σε σχετικό ερώτημα της Ανακρίτριας ότι δεν 8 διαπίστωσε μακροσκοπικά εμφανή αιμορραγία κατά την εξέτασή μου στις 02/01/2022, ενώ, μάλιστα, την ημέρα της εξέτασής μου η ίδια μού είπε χαρακτηριστικά πως «τα δείγματα DNA από τον κόλπο δεν πρόκειται να δείξουν κάποιο αποτέλεσμα δεδομένης της αιμορραγίας μου», πράγμα που πράγματι συνέβη. Η εν λόγω απλή έγγραφη απάντηση, σε πλήρη αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα αδιάσειστα έγγραφα στοιχεία της δικογραφίας, θέτει ζήτημα και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση της δικογραφίας με ένορκη κατάθεση της ιατροδικαστού Καλύβα σχετικά με το ως άνω κρίσιμο ζήτημα.

14. Σχετικά με τη δειγματοληψία από τον χώρο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την κατάθεση του Αστυνομικού, Τσορμπατζίδη Παναγιώτη, ενώ περιγράφεται ότι δήθεν πήγαν άμεσα στο εν λόγω ξενοδοχείο για να διασφαλίσουν τον χώρο, δεν φαίνεται να έφτασαν εγκαίρως, αφού το δωμάτιο είχε ήδη καθαριστεί, και, επίσης, δεν ζήτησαν να κατάσχουν τα κλινοσκεπάσματα.

Οι εγκληματικές παραλείψεις στην ιατροδικαστική εξέταση

15. Η ιατροδικαστική εξέταση έλαβε χώρα το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου από την ιατροδικαστή Ελένη Καλύβα παρά το γεγονός ότι κατήγγειλα την πράξη του βιασμού το μεσημέρι της 1ης Ιανουαρίου και παρά το γεγονός ότι η ανωτέρω ιατροδικαστής ήταν σε υπηρεσία την 1η Ιανουαρίου. Όπως, άλλωστε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης «ενημερώθηκε για το περιστατικό την 01/01/22, απογευματινές προς βραδινές ώρες, από τον αξιωματικό υπηρεσίας του τμήματος ασφάλειας του Λευκού Πύργου. Η αρμόδια ιατροδικαστής της υπηρεσίας συνέστησε στα αστυνομικά όργανα την άμεση λήψη δείγματος ούρων, που είναι το μόνο κατάλληλο βιολογικό δείγμα για τοξικολογική ανάλυση, σε τέτοιου είδους περιστατικά. Το δείγμα, όπως ενημερώθηκε η ίδια, ελήφθη το ίδιο βράδυ… Την επόμενη μέρα, Κυριακή, απογευματινή ώρα, η εξεταζόμενη προσήλθε στην υπηρεσία μας προκειμένου να εξεταστεί και να ληφθούν τα κατάλληλα βιολογικά δείγματα για εξέταση γενετικού υλικού, τα οποία παραδόθηκαν στην αρμόδια προανακριτική αρχή ώστε να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια». Συνεπώς, ενώ η Ιατροδικαστική Υπηρεσία γνώριζε για το περιστατικό από την 1η Ιανουαρίου και ενώ υπάρχει Ιατροδικαστής Υπηρεσίας ακριβώς για έκτακτα περιστατικά: -δεν εξετάστηκα την πρώτη μέρα αλλά το βράδυ της επομένης, -δεν ελήφθησαν άμεσα ούρα αλλά 17 ώρες μετά τον βιασμό και 6 ώρες μετά την υποβολή καταγγελίας στην αστυνομία, -δεν ζητήθηκε η λήψη αίματος ενώ κατά τη βιβλιογραφία αυτό αποτελεί παραδεδεγμένο κανόνα της σχετικής επιστήμης, -δεν δόθηκε εντολή λήψης δειγμάτων DNA από στόμα, κόλπο και πρωκτό την ίδια ημέρα έστω από έναν γυναικολόγο σε δημόσιο εφημερεύων Νοσοκομείο. Όλες οι ανωτέρω υπό αξιολόγηση παραλείψεις των Αρχών είχαν ως συνέπεια την απώλεια στοιχείων και πρέπει να διερευνηθεί τυχόν ύπαρξη ευθυνών.

16. Σύμφωνα με την από 01-02-2022 ανακοίνωση της Αστυνομίας (Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων «Γ.Ε.Δ.» Θεσσαλονίκης) «Ελήφθησαν από την παθούσα δείγματα ούρων, αφού της χορηγήθηκαν σε συνεννόηση με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, δύο σφραγισμένοι ουροσυλλέκτες, οι οποίοι ελέχθησαν προηγουμένως μακροσκοπικά από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας, καθώς υπήρχαν υπόνοιες χορήγησης σε αυτή ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών…», όπως αποδεικνύεται από αποδείξεις αγοράς από φαρμακείο της πόλης, μόνη μου αγόρασα τους εν λόγω ουροσυλλέκτες και ουδέποτε μου χορηγήθηκαν.

17. Από το υλικό των καμερών που χορηγήθηκε από το ξενοδοχείο MET Hotel προκύπτει ότι η καταγραφή της κάμερας στους ανελκυστήρες (Cam 10) διακόπτεται κατά την κρίσιμη ώρα 03:41 πμ έως και 05:47 πμ της 1ης Ιανουαρίου 2022. Ταυτόχρονα , δεν υπάρχει υλικό από το λόμπυ του ξενοδοχείου ούτε από τους διαδρόμους αυτού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του συγκριμένου ξενοδοχείου διαθέτει κλειστό κύκλωμα καμερών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στο σημείο αυτό σκόπιμη κρίνεται η διενέργειας δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατ’ αρ. 183 ΚΠΔ ώστε να μελετηθεί ο λόγος διακοπής της καταγραφής των καμερών στο χρονικό αυτό σημείο.

Δείτε την εισαγωγή της μήνυσης της Γεωργίας Μπίκα κατά των ψευδομαρτύρων στην υπόθεση του βιασμού της:

Δείτε και τις δύο μηνύσεις της Γεωργίας Μπίκα κατά των ψευδομαρτύρων:

