Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε Διεθνές Συνέδριο στις ΗΠΑ

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε στο “2018 Chiefs of Defence Conference to Counter-Violent Extremist Organizations”, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.Το συνέδριο αποσκοπούσε στην επισήμανση της διαρκούς διασυνοριακής φύσης της απειλής του βίαιου εξτρεμισμού, στην προώθηση της ενότητας προσπαθείας στον σχεδιασμό αντιμετώπισής της και στην ανάπτυξη συνοχής με ανταλλαγή διδαγμάτων από συναφείς στρατιωτικές δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο.Οι θεματικές ενότητες της συνόδου περιέλαβαν:• Την ανάλυση του σύγχρονου πλαισίου του βίαιου εξτρεμισμού διεθνώς.• Τη παρουσίαση των αποστολών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των απειλών που προκύπτουν από τον βίαιο εξτρεμισμό.• Την αναγκαιότητα πολυεθνικής συνεργασίας και ενίσχυσης των στρατιωτικών συνεργασιών, ιδίως στον κρίσιμο τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις παρεμβάσεις του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι:• Είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη διεθνών και περιοχικών πρωτοβουλιών, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής για την πληρέστερη αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, της παράνομης διακίνησης ατόμων και της παράνομης μετανάστευσης.• Ειδικότερα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η ενίσχυση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, θα βελτιώσει τον συντονισμό δραστηριοτήτων και την επίγνωση καταστάσεως.• Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετέχουν σε επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά και εντός του ευρωατλαντικού πλαισίου ασφαλείας.• Η ανάσχεση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο απαιτεί τη συνέχιση των οικείων δράσεων και επιχειρήσεων από ΝΑΤΟ και ΕΕ, αντίστοιχα. Οι Ελληνικές ΕΔ συμμετέχουν στις ανωτέρω επιχειρήσεις και παράλληλα συνδράμουν στην επιχείρηση της ΕΕ, FRONTEX στο Αιγαίο, παρέχοντας προσωπικό και μέσα.• Η Ελλάδα προωθεί διμερείς και πολυμερείς στρατιωτικές συνεργασίες στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σταθερότητας σε διεθνές επίπεδο.• Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) παρέχοντας εκπαιδεύσεις σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει σε δράσεις οικοδόμησης δυνατοτήτων.Στο περιθώριο της συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε επαφές με:• Τον Αρχηγό των ΕΔ των ΗΠΑ General Joseph F. Dunford US MC.• Τους Αρχηγούς των ΕΔ του Ισραήλ, Lt General Gadi Eizenkot, της Αιγύπτου, Lt General Mohammed Farid Hegazy και της Ιορδανίας, Lt General Mahmoud Freihat.• Με ομολόγους του άλλων κρατών και με Διοικητές των Στρατηγικών Διοικήσεων των ΗΠΑ.