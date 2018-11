Τα ματωμένα εγκαίνια και η εκτέλεση στη Βούλα

Η πρόσκληση προς όλους τους φίλους της «My Services» για τα εγκαίνια του σταθμού αυτής της εταιρείας security στη Γλυφάδα (λεωφόρος Βουλιαγμένης 24) έγραφε ώρα προσέλευσης 19.30. Μισή ώρα περίπου αργότερα στην περιοχή του Πανοράματος Βούλας κάποιοι πυροβόλησαν έξι φορές έναν από τους μετόχους της επιχείρησης αυτής, τον Γιάννη Μακρή.Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το θύμα δέχτηκε έξι πυροβολισμούς. Τρεις βολίδες έπληξαν τον Γιάννη Μακρή, δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, ενώ τέσσερις κάλυκες βρέθηκαν στο έδαφος, δίπλα στο αυτοκίνητο μάρκας smart.Η εταιρεία My Services δεν είναι υπόθεση μιας start up. Είχε ιδρυθεί εδώ και καιρό και μέχρι πολύ πρόσφατα στο μετοχολόγιο με ποσοστό 15% συμμετείχε και ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Άρης Σπηλιωτόπουλος. Για κάποιους λόγους οι κύριοι μέτοχοι τον απομάκρυναν και τον έθεσαν εκτός εταιρείας.Το παρόν μετοχολόγιο της εταιρείας My Services έχει ως εξής: το 40% κατέχει κάποιος Άρης Μπρούμας, επίσης ένα 20% διαθέτει ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Τσεβάς και το 40% κατείχε ο δολοφονημένος Γιάννης Μακρής.Όταν στηνόταν η εταιρεία, είχαν ενημερωθεί οι κύριοι μέτοχοι για το παρελθόν του Γιάννη Μακρή. Για την ακρίβεια, σύμβουλοί τους, τους είχαν αποτρέψει να συνεργαστούν μαζί του, επειδή το θύμα της χθεσινής δολοφονίας ήταν εμπλεκόμενο σε υποθέσεις ναρκωτικών τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία στήθηκε. Στα εγκαίνια του σταθμού της My Services στην περιοχή της Γλυφάδας γράφτηκε το αιματηρό φινάλε αυτής της βραχύβιας συνεργασίας με τον Γιάννη Μακρή, ο οποίος στην πιάτσα της Αθήνας και της Μυκόνου ήταν γνωστός και ως «Αυστραλός».Τα ΜΜΕ της Αυστραλίας βρίθουν πληροφοριών και λεπτομερειών για τον βίο και την πολιτεία τηςοικογένειας Μακρή. Φαίνεται πως η φάμπρικα των ναρκωτικών ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ειδικότερα, το 2014 ο πατέρας του Στέλιος Μακρής συνελήφθη, όπως γράφεται, για κατοχή 50 κιλών μεθαμφεταμίνης (MDMA).Παράλληλα, σύμφωνα με τα αυστραλιανά δημοσιεύματα, η οικογένεια Μακρή είναι συνδεδεμένη με την εγκληματική οργάνωση των Κομαντσέρος. Πρόκειται για μία σκληρή οργάνωση μοτοσυκλετιστών τύπου «Hell Angels» με έντονη εγκληματική δράση στην Αυστραλία, όπως επισημαίνει η «Daily Mail» σε άρθρο της με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2018.Για την ιστορία, ο Γιάννης Μακρής το 2007 ήταν συνέταιρος με την οικογένεια του Τζον Ιμπραήμ σε ένα κέντρο διασκέδασης. Η επιχείρηση πτώχευσε σχεδόν αμέσως και το 2009 ο συνεργάτης του Γιάννη Μακρή κατήγγειλε πως έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του αδελφού του.24 ώρες πριν από τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή στο Πανόραμα Βούλας, η σύζυγός του Βικτώρια Καρύδα, η οποία συμμετέχει στην εκπομπή «My Style Rocks», είχε έρθει σε λεκτική αντιπαράθεση με την κριτή του show Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία, μιμούμενη την παίκτρια, είχε αναφερθεί στον σύζυγό της.Ανατρέχοντας σε πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ακόμη και από επίσημα υπουργικά χείλη πως έχουν καταγραφεί πολλές και σοβαρές καταγγελίες κατά της εταιρείας My Services τόσο όσον αφορά στην αποδοτικότητά της αλλά και την αποτελεσματικότητά της. Ταυτόχρονα έχουν καταγραφεί και καταγγελίες εργαζομένων για τις επικρατούσες συνθήκες εργασίας.Ακόμη και ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης είχε καταφερθεί κατά των εταιρειών που είχαν αναλάβει τη φύλαξη χώρων μέσων μαζικής μεταφοράς και είχε προτείνει την παύση των συμβολαίων με ιδιωτικές εταιρείες και την ανάθεση με το ίδιο ύψος αμοιβής της φύλαξης των χώρων αυτών από την Ελληνική Αστυνομία.Επίσης, από καταγγελίες συνδικαλιστικών σωματείων προκύπτουν και ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η «My Services» κέρδιζε διαγωνισμούς, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Ασπροπύργου, όπου η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται να αποκλείεται από τη συνέχιση ενός project τον μήνα Απρίλιο και τον μήνα Μάιο, δηλαδή 30 μέρες μετά, να ξανακερδίζει τη δουλειά. Με λίγα λόγια, σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας My Services επικρατεί ένα ομιχλώδες τοπίο.Αν παρατηρήσει κάποιος με προσοχή τα δημοσιεύματα, ακόμη και πρόσφατα, των αυστραλιανών ΜΜΕ γύρω από την υπόθεση Γιάννη Μακρή, θα αντιληφθεί πως ο δολοφονημένος επιχειρηματίας είχε επαφές αλλά και επιχειρηματικές σχέσεις με δύο διαφορετικές φατρίες: τους Hawi και τους Ιμπραήμ. Το αφεντικό των Hawi ήταν ο Μαχμούτ, ο οποίος κάποια στιγμή δολοφονήθηκε. Και το αφεντικό των Ιμπραήμ είναι ο Μάικ, αδελφός του Τζον, με τους οποίους ο Γιάννης Μακρής διατηρούσε το κέντρο διασκέδασης στην Αυστραλία.Όπως όμως φαίνεται, ο Γιάννης Μακρής ήταν εξαιρετικά δραστήριος και στη Μύκονο. Το καλοκαίρι του2013 στο εν λόγω νησί ο επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο βίαιου επεισοδίου με την ομάδα των Λιβανέζων. Πρόκειται για την οικογένεια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, με τους οποίους είχε προηγούμενα. Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια Ιμπραήμ είχε καταγγείλει τον Γιάννη Μακρή πως αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Μάικ Ιμπραήμ, συνεταίρο του στο κέντρο διασκέδασης. Η ιστορία όμως είχε και συνέχεια. Το 2012 η οικογένεια Ιμπραήμ κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Μακρή αυτήν τη φορά. Η βεντέτα, δηλαδή, με τους «Λιβανέζους» καλά κρατούσε. Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος καβγάς που στήθηκε στο «Paradise» της Μυκόνου.Όπως προαναφέρθηκε, η οικογένεια Μακρή στην Αυστραλία διατηρούσε στενές σχέσεις με τη σπείρα των Κομαντσέρος που λυμαίνεται την πιάτσα των ναρκωτικών στα αστικά κέντρα.