Τέλος τα υπαίθρια πάρτι

Σε συναγερμό έχουν τεθεί το τελευταίο 24ωρο οι υγειονομικές Αρχές της χώρας χάρη στα… υπαίθρια πάρτι που πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Παρασκευή, στην Κηφισιά καθώς και στον Βόλο, όπου παρατηρήθηκε συγχρωτισμός μεγάλου αριθμού πολιτών.

Ενώ, σε πρώτη φάση οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν μόνο σε συστάσεις και απομάκρυναν τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί, σε δεύτερο στάδιο και συγκεκριμένα από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν να «πέφτουν» και πρόστιμα.

Ειδικότερα, το πρόστιμο για τους καταστηματάρχες που αψηφούν τα μέτρα θα ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ θα σφραγίζεται και το κατάστημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση δε υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Ενδεικτικά για τις προθέσεις της κυβέρνησης είναι τα όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς: «Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

Τα… πάρτι που έθεσαν σε συναγερμό τις Αρχές

Πάρτι με μπίρες στην Αγία Παρασκευή

Επεισόδια ξέσπασαν μετά τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή, μεταξύ ομάδων νεαρών και αστυνομικών. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφθασαν εκεί έπειτα από καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για μεγάλη συγκέντρωση, περίπου 300 ατόμων, στην πάνω πλατεία στην οδό Αγίου Ιωάννου.

Κάποιοι νεαροί «υποδέχτηκαν» τους αστυνομικούς πετώντας μπουκάλια, ενώ τα ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών.

«Πανικός» για ένα take away κοκτέιλ στον Βόλο

Εικόνες μεγάλου συνωστισμού παρατηρήθηκαν και στον Βόλο όπου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας αρκετοί κάτοικοι αποφάσισαν να το ρίξουν έξω.

Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που μετέδωσε το thenewspaper.gr, πολλοί κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο opening γνωστού μαγαζιού που έφτιαχνε κοκτέιλ σε… take away μορφή!

Συγχρωτισμός και στην Κηφισιά με «take away ποτά»

Συγχρωτισμός δημιουργήθηκε και στην... Κηφισιά, το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα και μοναδικό μπαρ άνοιξε τις πύλες του και προσέφερε take away κοκτέιλ σε δεκάδες πολίτες...

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του εν λόγω μπαρ επικοινώνησαν την υπηρεσία «take away ποτά» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα να προκληθεί συγχρωτισμός καθώς δημιουργήθηκε ουρά, ενώ όσοι παραλάμβαναν την παραγγελία τους κάθονταν στον περιβάλλοντα χώρο για να τα απολαύσουν.

Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας, άνδρες της οποίας έβαλαν λουκέτο στο κατάστημα, κατόπιν ενημέρωσης από τον δήμαρχο της Κηφισιάς.