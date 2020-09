Τουρκική Navtex για τη Λήμνο

Νέα αντι-Navtex, με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, εξέδωσε σήμερα η Τουρκία, βάζοντας στο στόχαστρο αυτή τη φορά την Λήμνο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του sigmalive.com στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, η

τουρκική Navtex αναφέρει ότι η υπ’ αριθμόν ελληνική LA12-210/20 navtex.

Η νέα NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 1184/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 10:23)

TURNHOS N/W : 1184/20

1) NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE AS OF 22 SEP 20 AT 0600Z;

2017 SERIES : 0823, 0824, 0878.

2018 SERIES : 0857, 0980.

2019 SERIES : 0380, 0416, 0417, 1043, 1110, 1343, 1406, 1447, 1448, 1545.

2020 SERİSİ : 0008, 0013, 0032, 0033, 0034, 0285,0323, 0390, 0489 ,0490, 0505, 0580, 0668, 0669, 0692, 0698, 0730, 0874, 0877, 0934, 0981, 0983,1010, 1092, 1102, 1103, 1108, 1114, 1116, 1117, 1118, 1126, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1144, 1145, 1152, 1154, 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1164, 1166, 1169, 1171, 1177,1178, 1180, 1181, 1182.

2) ONLY THOSE LESS THAN 6 WEEKS OLD ARE BROADCASTED ON NAVTEX STATIONS.

3) ALL NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE ARE AVAILABLE ON THE WEBSITES WWW.SHODB.GOV.TR AND WWW.KIYIEMNIYETI.GOV.TR.

4) NAVIGATIONAL WARNINGS ARE ALSO PUBLISHED IN CHAPTER 3 OF WEEKLY NOTICES TO MARINERS BULLETIN.

5) CANCEL THIS MESSAGE 290600Z SEP 20.