Το ημερολόγιο της «Μεγάλης», όπως αποκαλούσαν την διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, αλλά και οι διάλογοι με τους συνεργάτες της ήταν αυτά που έκαψαν το κύκλωμα των εκβιαστών εφοριακών.

Τα λόγια της προϊσταμένης στην διεκπεραιώτρια μαρτυρούν την τακτική που ακολουθούσε η σπείρα για να παγιδεύει τα θύματά της και να τους αποσπά χιλιάδες ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προϊσταμένη: Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας πολλές χιλιάδες ευρώ είναι μούσι τελείως και φαίνονται. Που σημαίνει θα πρέπει να τα αφαιρέσει αλλιώς θα βγει φόρος

Διεκπεραιώτρια: Ε ας τα αφαιρέσει να βγει φόρος ή αλλιώς πες θα πάμε έτσι

Προϊσταμένη: Ναι τέλος πάντων ντάξει άσε θα την φοβίσω λίγο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως λέει επιχειρηματίας που έπεσε θύμα του κυκλώματος «τα δεκάρικα, τα τάλιρα, τα 15αρια, τα 20αρια πήγαιναν πάνω στην εφόρισσα».

Σε άλλο διάλογο περιγράφεται κυνικά η ταρίφα για ένα από τα θύματα με υπάλληλο εφορίας να λέει στην προϊσταμένη «τέσσερα χιλιάρικα, εντάξει;».

Υπάλληλος Εφορίας Β.Ε: Μπορείς να μιλήσεις πουλάκι μου;

Προϊσταμένη Εφορίας: Ναι

Υπάλληλος Εφορίας: Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο Γ… Του είπα για την Τρίτη, μου λέει επειδή το βιάζεται

Προϊσταμένη: Εντάξει

Υπάλληλος Εφορίας: Τέσσερα χιλιάρικα εντάξει;

Προϊσταμένη: Εντάξει

Την ίδια ώρα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η «μεγάλη» προσπαθούσε να νομιμοποιήσει τα χρήματα των εκβιασμών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αγορά ενός αυτοκινήτου από τον άνδρα της προς 7.000 ευρώ ενώ φέρεται να συζητούσε για εργασίες σε ακίνητο συνολικού κόστους 80.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι εκτός από τα 10.000 ευρώ που βρήκαν στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, εντοπίστηκαν άλλα 40.750 ευρώ σε ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας του σπιτιού της τα οποία παρέδωσε η ίδια, 10.000 ευρώ κρυμένα σε συρτάρι και 4.280 ευρώ σε ένα βιβλίο που στην πραγματικότητα ήταν ένα μικρό χρηματοκιβωτιο με κλειδί.

Το ημερολόγιο των εκβιασμών

Σημειώσεις για τα… ψώνια του σούπερ μάρκετ, τα μαθήματα των παιδιών αλλά και τις επόμενες διακοπές της αναγράφονται στο ημερολόγιο της «Μεγάλης» ανάμεσα στα ποσά των εκβιασμών.

Παράλληλα σε μία από τις σελίδες είχε γράψει τους παρακάτω στίχους του τραγουδιού Suicidal.

«You taught a lesson to me that I had to learn

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

I said, “I loved you” and I wish I never did

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch»

Το μεγαλύτερο όμως μέρος του ημερολογίου ήταν κατειλημμένο από ονόματα μελών της οργάνωσης, εκβιαζόμενων επιχειρηματιών και χρηματικών ποσών συνοδευόμενων από σχετικές ημερομηνίες.

Δείτε τις φωτογραφίες: