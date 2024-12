Εχθές, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η προτεινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ, νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Απομένει η έγκρισή της από το Κογκρέσο. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι προσωπική φίλη του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην νύφη του, αφού ήταν αρραβωνιασμένη με τον υιό του, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η Γκίλφοϊλ γεννήθηκε το 1969 και ήταν παιδί μεταναστών, ενός Ιρλανδού και μιας Πορτορικανής. Μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και σπούδασε στη Νομική του πανεπιστημίου της ίδιας πόλης, εργαζόμενη παράλληλα ως μοντέλο.

Από το 1994 έως το 2004 υπηρέτησε από διάφορες θέσεις στην πολιτειακή δικαιοσύνη της Καλιφόρνιας (Σαν Φρανσίσκο και Λος Αντζελες), ενώ το 2004 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου λίγο αργότερα, το 2006, ξεκίνησε η καριέρα της στο Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Όπως έγραψε στο «Χ», «Είναι τιμή μου που αποδέχομαι την υποψηφιότητα του Προέδρου Τραμπ, για να υπηρετήσω ως ο επόμενος Πρέσβης στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ, φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και σε συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ήταν οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εκείνες που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία, φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρεσβευτής, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να στηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024

