Στην πρώτη θέση των trends στο ελληνικό Χ βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες ένα «ελληνικό νησί», η «Ψίμυθος», που κυριολεκτικά… δεν υπάρχει. Όλα ξεκίνησαν από την χιουμοριστική ανάρτηση ενός χρήστη του Χ και αμέσως όλοι άρχισαν να ποστάρουν βιντεάκια και φωτογραφίες από τις διακοπές του στο ανύπαρκτο, cool, μαγευτικό νησί.

Hidden Greek Island named Psimythos is the go to seen for all #influencers who believe Mykonos is so last year and waste of time/money.

Το νεο τρεντ για τους ινφλουενσερ είναι να τραβάνε φώτο απο Ψιμυθο και να φωτογραφίζονται στην Ψιμυθο.#Ψιμυθο #Μυκονος #Mykonos #Psimythos pic.twitter.com/TEL5HZ9wge

— Γιδοπροβατο Συλλεκτης 🫶 (@gidoprobata) August 25, 2024