Η Natalia Vodianova ποζάρει στο εξώφυλλο της Vogue Italia με δημιουργία Mary Katrantzou

Ο οίκος πολυτελών κοσμημάτων Bulgari, πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσε τη συνεργασία του, με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Katrantzou.

Ο οίκος με έδρα τη Ρώμη κυκλοφόρησε τη capsule collection «Bulgari Serpenti Through the Eyes of Mary Katrantzou» στις 21 Μαρτίου. Στην καμπάνια πρωταγωνιστεί η Natalia Vodianova, ντυμένη με δημιουργίες της σχεδιάστριας.

Τώρα η Natalia Vodianova πρωταγωνιστεί σε ένα από τα έξι επετειακά εξώφυλλα της Vogue Italia για τον Απρίλιο με τίτλο «The Many Friends», σε ένα τεύχος αφιερωμένο στην οικογένεια και τους φίλους της ιταλικής Vogue...

