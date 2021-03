Τα tips and tricks της Kylie Jenner για φυσικό και λαμπερό make up look

Η Kylie Jenner μέσα από ένα βίντεο στο κανάλι της στο You Tube, στο οποίο επιμελείται το μακιγιάζ της αδερφής της, Kourtney Kardashian, αποκαλύπτει τα tips για άψογο make up look.

Κράτα σημειώσεις:

O σωστός τρόπος να απλώνεις το concealer.

Χρησιμοποίησε το πινελάκι του concealer για να δημιουργήσεις ένα τρίγωνο η κορυφή του οποίου φτάνει ακριβώς πάνω από τα ζυγωματικά. Αφού το αναμείξεις χρησιμοποίησε μία ροζ πούδρα για να σταθεροποιήσεις το προϊόν. Έτσι θα κρύψεις τους μαύρους κύκλους και θα φωτίσεις το βλέμμα σου.

Διάλεξε κρεμώδη προϊόντα.

Αντί για bronzer και ρουζ σε μορφή πούδρας προτίμησε κρεμώδεις φόρμουλες που απλώνονται πιο εύκολα και χαρίζουν πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr