Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και 132 χρόνια που επανεκλέγεται μετά από ήττα, δηλαδή ενώ έχει χάσει τον Λευκό Οίκο και απουσιάζει από το αξίωμα, επιστρέφει και πάλι στην προεδρία κερδίζοντας τις εκλογές.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Γκρόβερ Κλίβελαντ το 1892, ο οποίος αφού είχε εκλεγεί 22ος προέδρος το 1884, επανεξελέγη και 24ος, αντικαθιστώντας τον Μπέντζαμιν Χάρρισον (23ος στη σειρά).

Ως γνωστόν ο Τραμπ, διετέλεσε πρόεδρος τη χρονική περίοδο 2017-2021, οπότε επαναλαμβάνει το κατόρθωμα που είχε προηγουμένως επιτύχει ο Γκρόβερ Κλίβελαντ, ο οποίος υπηρέτησε δύο μη διαδοχικές θητείες ως πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ 1885-1889 και 1893-1897.

