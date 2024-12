Tην καθιερωμένη ετήσια μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, παραχωρεί αυτή την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Με την οικονομία στο σύνολό της, η κατάσταση στη Ρωσία είναι σταθερή, παρά τις εξωτερικές απειλές και τις προσπάθειες να μας επηρεάσουν», δήλωσε αρχικά, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες για τον γρήγορο ρυθμό αύξησης των τιμών.

Δημοσιογράφοι από τις πάνω από 80 περιοχές της χώρας κρατούν πολύχρωμα πλακάτ και πινακίδες στην αίθουσα κοντά στο Κρεμλίνο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να τραβήξουν την προσοχή του Πούτιν και να αποσπάσουν μία απάντηση στις ερωτήσεις τους.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί κάθε χρόνο με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του Ρώσου προέδρου σε αυτή την καθιερωμένη συνέντευξη.

Εκτός από τις ερωτήσεις των Μέσων, απαντώνται και ερωτήματα πολιτών. Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι απλοί πολίτες υπέβαλαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια ερωτήσεις πριν από την εκπομπή.

