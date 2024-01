Ένα Boeing 747 μεταφοράς εμπορευμάτων της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Atlas Air προσγειώθηκε εκτάκτως αργά το βράδυ της Πέμπτης (05.30 σήμερα, ώρα Ελλάδας) στο Μαϊάμι, αφού παρουσιάστηκε πρόβλημα σε έναν από τους κινητήρες του, λίγο μετά την απογείωση.

A fire onboard an Atlas Air @BoeingAirplanes 747-8 flight en route to Miami, Florida, recently caused a terrifying mid-air incident. All passengers and crew members were successfully evacuated, ensuring their safety. #AtlasAir #Boeing747 pic.twitter.com/UUwIm8Rayh

— Ugonma Okoroafor (@ukokoroafor) January 19, 2024