Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποσύρει τα ελικόπτερα Taipan νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο της απόσυρσης τους, μετά από μία πτώση ελικοπτέρου που ίδιου τύπου τον Ιούλιο, στη διάρκεια μιας κοινής στρατιωτικής άσκησης με τις ΗΠΑ, που είχε ως συνέπεια το θάνατο του τετραμελούς πληρώματος.

Australia permanently grounds long troubled MRH90 Taipan: Australia will prematurely cease all flying operations with the NH Industries MRH90 Taipan, as it looks to accelerate deliveries of its replacement, the Sikorsky UH-60M. https://t.co/gVgq48eHlS pic.twitter.com/f2IOBGbhIj

