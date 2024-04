Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που ξέσπασε χθες Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

BREAKING-UPDATE: Seven law enforcement officers shot, Three officers lost their live during an active shootout in Charlotte, North Carolina

One suspect has died, and it's uncertain if others are involved

The hospital is on lockdown as surgeries are being conducted for the… pic.twitter.com/r1590teydp

— Unlimited L's (@unlimited_ls) April 29, 2024