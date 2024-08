Ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην οροφή ξενοδοχείου του ομίλου Hilton στην Κέιρνς, στη βόρεια Αυστραλία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να υπάρξει εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πελατών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια από τις έλικες κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου, η άλλη σε ανοικτό χώρο μπροστά στην είσοδό του, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έναν τραυματία σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A helicopter crashed into the roof of Double Tree Hotel by Hilton in Cairns, Australia on early Monday morning, erupting into flames.

Around 400 people were evacuated from the hotel. At least two people were hospitalized and are in stable condition.

pic.twitter.com/T2ACreW1A8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) August 11, 2024