Αναγνωρίστηκε ο ένοπλος δράστης που επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Πρόκειται για τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς, από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια, ο οποίος είχε ακροβολιστεί στην οροφή ενός εργοστασίου παραγωγής, στην προσπάθειά του να σκοτώσει τον υποψήφιο πρόεδρο, εκδοχή που επιβεβαίωσε νωρίτερα το FBI.

O δράστης σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ αργότερα βρέθηκε ένα τουφέκι τύπου AR.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια ήταν «απόπειρα δολοφονίας».

«Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε αυτό που χαρακτηρίζουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή εγκλήματος», τόνισε ο Κέβιν Ρόακ, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Πενσιλβάνια, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε διατεθειμένοι να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο δράστης, είμαστε κοντά στην ταυτοποίησή του», δήλωσε ο αξιωματικός του FBI Κέβιν Ρόακ. «Δεν είχε πάνω του ταυτότητα. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του», ανέφερε.

«Προς το παρόν δεν έχουμε αναγνωρισμένο κίνητρο», πρόσθεσε και σημείωσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός ήταν μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ. Ο αξιωματικός είπε επίσης ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν ακόμη λεπτομέρειες για το όπλο.

Από την επίθεση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Και τα τρία θύματα είναι ενήλικες και άνδρες.

Ωστόσο ο αξιωματούχος του FBI υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Βίντεο που έχουν ανέβει στο X δείχνουν τους ελεύθερους σκοπευτές, που σύμφωνα με τους χρήστες, πυροβολούν και σκοτώνουν τον δράστη.

Στο μεταξύ, ένας μάρτυρας “μέτρα μακριά” από τον σκοτωμένο άνδρα ισχυρίζεται ότι πέθανε “ακαριαία”

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο συνεργαζόμενο με το Sky αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Τζόζεφ, γιατρός που δήλωσε ότι βρισκόταν στην συγκέντρωση του Τραμπ, είπε ότι φαινόταν ότι ο άνδρας “χτυπήθηκε στο κεφάλι”.

“Οι μισοί άνθρωποι κοιτούσαν γιατί νόμιζαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα, ενώ ήταν πυροβολισμοί”, είπε.

“Κοιτούσα τριγύρω, προσπαθώντας να δω από πού έρχονταν οι πυροβολισμοί. Μου φάνηκε ότι οι πυροβολισμοί έρχονταν πίσω από τις κερκίδες. Μου φάνηκε ότι ο άνδρας χτυπήθηκε στο κεφάλι από πίσω”, πρόσθεσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι “σκοτώθηκε ακαριαία” και επισήμανε ότι η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή.

“Υπήρχαν πέντε άνθρωποι κοντά στον άνδρα”, πρόσθεσε, με δύο από αυτούς να βρίσκονται σε εμφανές σοκ.

