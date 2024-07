Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την αμερικανική προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, στην Πενσιλβάνια, με τον μεγιστάνα να απομακρύνεται εσπευσμένα από τη σκηνή από το προσωπικό ασφαλείας.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Τραμπ φαίνεται να πέφτει στο έδαφος την ώρα που εκφωνεί την ομιλία του, έπειτα από το άκουσμα εκπυρσοκροτήσεων. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τον περικυκλώνουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ (που είναι αρμόδια για τη φύλαξη σημαντικών προσώπων) και στη συνέχεια, μένει πεσμένος στο έδαφος για περίπου ένα λεπτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο ήταν “απόπειρα δολοφονίας”.

“Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε αυτό που χαρακτηρίζουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή εγκλήματος”, τόνισε ο Κέβιν Ροζέκ, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Πενσιλβάνια, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ροζέκ επεσήμανε ότι το FBI δεν είναι έτοιμο να ανακοινώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστη, ενώ πρόσθεσε ότι προτεραιότητα τώρα είναι να εντοπιστεί το κίνητρό του και να διευκρινιστεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην απόπειρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από την επίθεση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Και τα τρία θύματα είναι ενήλικες και άνδρες.

Ωστόσο ο αξιωματούχος του FBI υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Όταν σηκώνεται όρθιος, ο πρώην πρόεδρος υψώνει τη γροθιά του στον αέρα, φωνάζει κάτι στους οπαδούς του, οι οποίοι τον επευφημούν, προτού η Ασφάλεια τον συνοδεύσει σε ένα αυτοκίνητο που τον απομάκρυνε από το σημείο.

Σε οροφή κτηρίου κοντά στη σκηνή διακρίνονταν ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

Το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (Secret Service) ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» από μέλη του αφού πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης». Διευκρίνισε πως ο φερόμενος ως δράσης «απεβίωσε».

«Ένας παριστάμενος σκοτώθηκε, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν αυτή τη στιγμή και η μυστική υπηρεσία ειδοποίησε επίσημα το ομοσπονδιακό γραφείο έρευνας», το FBI, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 18:15 (τοπική ώρα· 01:15 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σώματος.

Την πληροφορία ότι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ βρισκόταν εκτός της περιμέτρου ασφαλείας της μυστικής υπηρεσίας έδωσε νωρίτερα στο CNN ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας (βορειοανατολικά), ο Ρίτσαρντ Γκόλντιγκερ. «Δεν γνωρίζω πώς έφτασε εκεί, ή πού ήταν, πάντως βρισκόταν εκτός» του χώρου όπου γινόταν η προεκλογική εκδήλωση, εξήγησε.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ασφαλής» αφού τέθηκαν σε εφαρμογή επιπρόσθετα μέτρα φύλαξής του μετά το συμβάν. «Διενεργείται τώρα έρευνα της μυστικής υπηρεσίας και θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες», διευκρίνισε εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού σώματος μέσω «X».

Pray for President Trump.

Oh my god.

Oh my god.

Pray so hard for President Trump.

Someone just tried to assassinate Trump at the Trump rally in Pennsylvania.

Gunshots fired. I am crying my eyes out. I hope he is ok. pic.twitter.com/YKf7cv5kmL

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024