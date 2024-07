Ένα πραγματικά αστείο περιστατικό συνέβη κατά την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στο Τζέρσεϊ των Αγγλονορμανδικών Νήσων στη Μάγχη.

Το εν λόγω συμβάν μάλιστα έκανε τη Βασίλισσα Καμίλα να ξεσπάσει σε δυνατά γέλια, μη μπορώντας να κρατηθεί βλέποντας δύο αγελάδες να έχει καβαλήσει η μία την άλλη, με προφανή σεξουαλική διάθεση.

Η 77χρονη Βασίλισσα έσκυψε να χαϊδέψει το ένα από τα ζώα, που βρίσκονταν σε μαντρί κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, όταν έξαφνα η μια αγελάδα καβάλησε την άλλη…

Αρχικά η Καμίλα ένιωσε έντονη αμηχανία, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασε σε τρανταχτά γέλια.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

The Jersey cows caused the Queen some amusement as one briefly mounted the other #royalvisitjersey pic.twitter.com/8D4dxkja1t

— Victoria Ward (@victoria_ward) July 15, 2024