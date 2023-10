Δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ο Αιγύπτιος ξεναγός τους σκοτώθηκαν σήμερα από τις σφαίρες ενός αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπου, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αστυνομικός φέρεται ότι άνοιξε πυρ εναντίον γκρουπ τουριστών σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στη συνοικία της Αλεξάνδρειας, Σαουάρι, και σύμφωνα με δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας που διατήρησαν την ανωνυμία τους συνελήφθη και κρατείται.

Footage of Israelis shot dead in Alexandria, Egypt by a police officer😡😡 #Israel_under_attack pic.twitter.com/0yJYwHyjwT

«Ένας αστυνομικός στην Αλεξάνδρεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως με το ιδιωτικό του όπλο εναντίον μιας ομάδας Ισραηλινών τουριστών (…). Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν, καθώς και ένας Αιγύπτιος και ο αστυνομικός συνελήφθη», ανέφερε η τηλεόραση Extra news, επικαλούμενη «πηγή ασφαλείας».

Ο αστυνομικός βρισκόταν στην περιοχή για λόγους ασφαλείας όταν ξαφνικά άρχισε να πυρβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό ιδιωτικό κανάλι της Αιγύπτου Extra News TV.

Το δίκτυο μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη “νομικές διαδικασίες” μετά τη σύλληψη του αστυνομικού. Δεν υπάρχει ακόμη σχόλιο από τις αιγυπτιακές αρχές σχετικά με την επίθεση, την πρώτη του είδους με στόχο Ισραηλινούς εδώ και πολλές δεκαετίες.

❗️ BREAKING: Egyptian police officer opens fire on Israeli tourists

A police officer reportedly fired his personal weapon at an Israeli tourist group in the Mansheya area in Alexandria, Egypt.

Preliminary, two Israelis were killed.

Authorities have not officially commented on… pic.twitter.com/gVrPsisvlj

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023