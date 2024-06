Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπέγραψαν συμφωνίες δυνητικής συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ με Αιγύπτιους εταίρους, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα επενδυτικό συνέδριο που έγινε το Σάββατο στο Κάιρο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την ενίσχυση της εύθραυστης οικονομίας της Αιγύπτου.

Η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την υπογραφή περισσότερων από 20 νέων συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας ακολουθεί ένα πακέτο χρηματοδότησης 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ σε μια αναβάθμιση των σχέσεων Βρυξελλών – Καΐρου, καθώς η Αίγυπτος προσπαθεί να περιορίσει την εξάπλωση των πολέμων στη Γάζα και στο Σουδάν και τα ευρωπαϊκά κράτη πιέζουν για την αποτροπή μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2024