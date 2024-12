Έκρηξη αερίου σκότωσε τρεις αστυνομικούς και τραυμάτισε άλλους δύο ανακοίνωσε τα ξημερώματα το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης που εκτελούνταν στην Αστυνομική Ακαδημία του Καΐρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇪🇬GAS EXPLOSION KILLS 3 COPS IN EGYPT

A maintenance job at Cairo’s police academy turned deadly after a gas explosion killed 3 officers.

Two others were injured, but officials say there’s no sign of foul play—just a tragic accident.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The interior ministry broke the news late… pic.twitter.com/d4WDlMqI40

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 30, 2024