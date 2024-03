Το πλοίο γενικής υποστήριξης του αμερικανικού στρατού «Gen. Frank S. Besson» (LSV-1) αναχώρησε από τη βάση Λάνγκλεϊ-Γιούστις στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να ενισχύσει τη διά θαλάσσης εκστρατεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το εν λόγω πλοίο εξυπηρετεί την εφοδιαστική υποστήριξη μονάδων με ό,τι απαιτείται ώστε να μπορούν να επιχειρούν μακριά από τις βάσεις ξηράς. Το «Gen. Frank S. Besson» (LSV-1) απέπλευσε «λιγότερο από 36 ώρες αφότου ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διά θαλάσσης», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της CENTCOM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μεταφέρει «εξοπλισμό για τη δημιουργία προσωρινού προβλήτα» που θα εξυπηρετήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που λιμοκτονούν στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ