Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ανατολική Μεσόγειο όταν σημειώθηκε ένα αδιευκρίνιστο «ατύχημα» κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στην Ευρώπη (EUCOM).

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος και η τύχη τους δεν έχει αποσαφηνιστεί.

«Το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που εκτελούσε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αντιμετώπισε ένα ατύχημα και συνετρίβη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

DEVELOPING: US confirms a military plane went down on the eastern Mediterranean

Per @US_EUCOM, cause under investigation but “we can definitively say that the aircraft sortie was purely related to training…no indications of hostile activity” pic.twitter.com/RIwT0l7bj5

— Jeff Seldin (@jseldin) November 11, 2023