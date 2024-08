Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 25 Αυγούστου, πως εξαπολύει προληπτικά πλήγματα από αέρος στον Λίβανο, διότι εντόπισε προετοιμασίες του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ για να εξαπολύσει «επιθέσεις μεγάλης κλίμακας» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ πρέπει να φύγει αμέσως (…) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», σύμφωνα με το κείμενο. Πρόσθεσε πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ