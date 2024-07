Πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, με τον πρώην πρόεδρο να απομακρύνεται εσπευσμένα από τη σκηνή από το προσωπικό ασφαλείας.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Τραμπ φαίνεται να πέφτει στο έδαφος την ώρα που εκφωνεί την ομιλία του. Γρήγορα τον περικυκλώνουν από την ένοπλη ασφάλεια και στη συνέχεια, μένει στο έδαφος για περίπου ένα λεπτό. Όταν σηκώνεται όρθιος, ο πρώην πρόεδρος σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα, προτού η Ασφάλεια τον συνοδεύσει σε ένα αυτοκίνητο που τον απομάκρυνε από το σημείο.

Στα πλάνα φαίνεται να τρέχει αίμα από το αυτί του, καθώς τον απομακρύνουν.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

Pray for President Trump.

Oh my god.

Oh my god.

Pray so hard for President Trump.

Someone just tried to assassinate Trump at the Trump rally in Pennsylvania.

Gunshots fired. I am crying my eyes out. I hope he is ok. pic.twitter.com/YKf7cv5kmL

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024