Νέα δεδομένα παρουσιάζει το CNN αναφορικά με τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονική απόπεκιρ κατά του Ντόναλντ Τραμπ, στην προεκλογική του συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το Σάββατο. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η εγκληματολογική ανάλυση έδειξε πως υπήρξαν πυροβολισμοί από έως και τρία όπλα. Ωστόσο, σημειώνεται πως το FBI ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο 20χρονος δράστης έδρασε μόνος του.

Οι τρεις πρώτες βολές ήταν από το υποτιθέμενο όπλο Α, οι επόμενες πέντε ήταν με το υποτιθέμενο όπλο Β και η τελική «ακουστική ώθηση» δόθηκε από ένα πιθανό όπλο Γ, σύμφωνα με ηχητική ανάλυση από τον Κάταλιν Γκρίγορας, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Μέσων Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Ντένβερ και Κόουλ Γουάιτκοτον, συνεργάτη στο ίδιο ίδρυμα.

Η ηχητική ανάλυση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το βήμα του Τραμπ, σύμφωνα με τον ειδικό ιατροδικαστή Ρόμπερτ Μάχερα.

Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν διευκρινίζεται εάν η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε στην κατοχή του 3 όπλα, ότι υπήρχαν ενδεχομένως συνεργοί ή εάν οι πυροβολισμοί τελικά προέρχονταν από τους ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, νέα ερωτηματικά για τα κενά ασφαλείας προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει σκηνές πριν την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, με πολίτες να εντοπίζουν τον δολοφόνο και να φωνάζουν την αστυνομία στην Πενσυλβάνια.

Στο βίντεο φαίνονται αρκετοί πολίτες να έχουν εντοπίσει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς και να στρέφουν την προσοχή τους στις κινήσεις του πριν καν πυροβολήσει κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ.

Οι πολίτες μάλιστα φώναζαν: «Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;». Άλλος πολίτης ακούγεται να φωνάζει σε κάποιον ένστολο: «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή».

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024